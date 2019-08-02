【華冠投顧】小三亂入 多頭變心 多空雙向



◇「這訊號」是短線止穩之先兆

◆大盤分析

昨日盤後影音提到「大盤繼續有量下跌就可能把 OTC 指數拖下來，屆時多頭就會與台股變心分手」。今日一語成讖，只是沒料到分手原因竟是殺出了個「小三」。

「小三」川普昨夜突然宣布「9/1 將對 3000 億美元中國產品加徵 10% 關稅」，搞得自家美股豬羊變色，由大漲變大跌，連帶引發亞股全數重挫。台股無法置身事外，大盤爆出近 1600 億大量 - 182 點，失守季線和半年線，OTC 指數跌破 7/18 低點，多頭浪破壞，終場 - 1.67% 下探半年線。

今日盤面和昨日一樣，賣方直接貼著盤面以內盤甚至市價砍單，這種賣法的壞處是出場態度急迫，對價格往往有較大殺傷力，但好處是賣壓宣洩速度很快，後面一旦量縮就代表市價砍單力道去化大半，很容易伴隨急彈走勢，因此大盤短線止穩關鍵依舊先看「成交量急縮」。

當前台股轉由「空方控盤」，短線需待成交量急縮才有止穩反彈契機，不過中小型股波段結構偏多者仍為數不少，因此操作上維持「多空雙向」且嚴控資金水位。

◆操作策略

正常而言當盤面訊號出現 "作多風險升高" 時，第一個基本動作便是「降低持股水位」，這個週二 (7/30) 大盤僅小跌而 OTC 指數重創當天，有追蹤發文的好友就知道昇楷基於上述理由而大幅降低持股，強股作獲利調節，弱股就直接砍掉，握著大把資金到今天，無論後續作多或作空，「機會果然是留給有資金的人」。

多方持股《立志向上》週二獲利調節，今早全部出清，算是力保不失。昨天盤後影音佈局的多方股，今天表現頗強，尾盤甚至逆勢翻紅，請見今日 "盤後影音" 說分明。此外，今天也順勢放空了一檔面板關鍵材料廠《天降偏財》，其股價跌破糾結均線與將近兩個月的箱型整理區，兼具頭部型態完成、上檔風險有限之特點。

現階段「多空雙向」操作節奏將維持到大盤慣性出現改變為止，欲即時掌握盤中分析與個股看法，歡迎加入昇楷投資社群。

◆強勢股

台股重挫之下，今日盤面點火個股多具備個別題材，像是法說報喜的《2454 聯發科》、擁 Switch 發表利多的《2327 原相》... 等；美中貿易惡化也使稀土概念股捲土重來，指標股《1809 中釉》、《9955 佳龍》逆勢走高。

昨日的多頭原主流『5G 族群』及生力軍『蘋概族群』今日普遍回檔，但也有不少個股之線形未受太嚴重破壞甚至力守紅盤，像是《3491 昇達科》、《3324 雙鴻》、《3221 台嘉碩》、《8086 宏捷科》、《2455 全新》、《3406 玉晶光》、《3533 嘉澤》、《3376 新日興》... 等，可持續追蹤留意並汰弱留強，靜待大盤止穩之切入時機。

◆弱勢股

今日弱勢股眾多但跌停家數有限，最弱個股同時也具備了個別股利空，像是台塑集團個股、《6153 嘉聯益》、《3443 創意》... 等。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

