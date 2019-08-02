【華冠投顧】10650跌破-台股留意後續風險



◆大盤短評： 06/19 低點 10650 收破短線轉弱，等待短線打底型態。

◇盤勢分析

昨晚繼聯準會降息反而利多出盡後，川普昨天再對中國加徵 3000 億商品 10% 關稅，引發美股重挫，雖然川普一直說要大幅降息才能讓市場上漲，但是過去一年似乎讓市場大跌的都是他，短線來自於消息面的利空引發市場恐慌，實質上也已經引發全球景氣，另外日韓貿易戰也再傳出升溫牽動全球供應鏈狀況，但以目前盤勢來說先下跌也未必不好，接下來的關鍵在於 FED 是否持續進行降息，持續的釋出資金將會有利市場進行推升，當然負面影響就是吹出更大的泡泡，短線上則是關注今晚的非農就業數據。

回到台股，昨天提到 10799 及前天下影線跌破，台股短線進入弱勢整理，並且若晚間融資續增則要留意有更進一步下跌的可能，儘管今天主要下跌原因為川普加徵關稅，但實際上昨天的下影線就已經提供了相當的警訊，而今天的下跌也跌破了 06/19 外資大買 180 億元的長紅 K 低點，因此短線可以說是確立出現套牢區，同時有持續修正的風險，當然因為今天短線跌幅過大，下週不無可能出現先彈再殺的走勢，短線上需要等待打底跡象再找股票介入會比較安全，另外也建議大家再次手握現金。

◇個股方面

昨日提及留意風險的 PCB 族群今日為殺盤最重的族群，銅箔基板的 2383 台光電、6213 聯茂、6274 台燿都有 5% 以上跌幅，軟板 8039 台虹、4958 臻鼎 - KY 更有 6% 以上跌幅，再上半年已經出現拉貨過後，如 Q4 旺季拉貨不如預期，就要留意後續基本面還有需要修正的可能，當然今天市場大跌但是跌停家數相對少，是誰在買，誰在賣? 今晚的融資數據就相當重要了。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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