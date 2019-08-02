【華冠投顧】台股續跌-182點!破季線!要跌到哪裡?

武傑關注個股: 4994 傳奇、4401 東隆興、6552 易華電、6168 宏齊、2461 光群雷

◆台股盤勢分析: 跌完了沒?

美股昨晚全面重挫下，台北股市早盤下跌 - 90 點開出，隨後在蘋概股的領跌下，指數震盪走低，一度大跌 - 207 點；尾盤跌幅縮小，終場大跌 - 182 點作收，收在 10549 點，成交量 1584 億。

這星期正式告一段落，不少投資朋友一直在問：『跌完了沒?!』。從『回測月線』到『吊人線』… 再到昨天『破季線』，不少投資人一直在幫這個盤勢的重挫…『找理由』。而市場一味的把問題丟給川普談話，但說穿了… 那只是安慰自己言論。外資籌碼動向，是我們從七月開始追蹤的重點；先前我們就一再強調，外資買盤已經縮手，再加上 FED 利率會議之後，外資已經開始轉向。顯然外資賣壓的釋放是一個實事，只是願意相信的人有幾個?!

今天季線也跌破了，我們昨天說『季線』只是一個可能滿足的位置。但從早盤開盤的情況來看，季線已經沒有滿足條件；今天雖然內資買盤在中、小型股依舊奮力支撐，但是台股結構傷害已經造成。波段上台股的滿足點?! 這二個條件至少要有一個… 第一、殺到『多殺多』，恐荒氣氛上升。第二、殺到『破底』，10200 尋求轉折機會。

◆今天盤面上個股:

◇強勢的個股有:

4915 智伸、8432 東生華、6510 精測、3324 雙鴻、4968 立積、2497 怡利電… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

◇弱勢股方面:

8039 台虹、6153 嘉聯益、2702 華園、2371 大同、5905 南仁湖、2707 晶華、1504 東元、4958 臻鼎 KY… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

