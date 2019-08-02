【華冠投顧】台股跳水破季線，半年線，下周等著買飆股



川普對陸加徵新關稅，中方反制，美股周四晚戲劇性演出，由大漲變大跌，台股今日跳空大跌，盤中一度跌逾 200 點破季線，最後指數下跌 182 點，10549 點作收，成交量 1584 億元，價跌量增，周線下跌 342 點。

◆本周我們美麗的操作

周一說: 獲利減碼或出場

周二說: 大盤 10927 點，再次提醒大盤跌破支撐，獲利出場

周三說: 大盤先下後上說: 問題還沒解決，壓力沒過，FED 降息，不要賭!

周四說: 大跌 92 點說: 別撈底，別亂接掉下來的刀子

今日周五都看到了吧... 新台幣大貶，外資大賣 196 億元，台股跳空大跌破季線與半年線，最低來到 10524 點，相信都幫到大家避開近 400 點下殺，毫髮無傷，現在我們會員捧著獲利滿滿現金，沒煩沒腦開心度假去，真的太棒了!

◇避開下殺後，下周買飆股

本周逢高獲利出場後，台股連跌五天，市場恐慌大增，此刻，正是我們等待進場賺錢的好機會，賺錢機會下周就要來了.... 時間. 倒數計時中.... 各位不要錯過第一時間進場買飆股。

分析師林驛銘

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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