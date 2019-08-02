【華冠投顧】鴻海，彈升在即！見壓低，全都是機會

為期二日的中、美貿易談判，於 07/31 結束，最終結果，跟原先市場預期的一樣，雙方並未取得共識，美方代表根本是白跑了一趟中國。

在六月底川習會時，川普與習近平談好的，中國要加購美國農產品的承諾，至今，中國根本未履行。而此趟的上海會商，中方也沒有提到有關的議題，加上，中國一直未阻止芬太尼（fentanyl）銷往美國，這使得川普相當的不悅。

這導至週四，川普又再度的推文表示，於 09/01 起對於剩下的價值三千億美元的中國輸美商品，「小幅」度的加徵 10% 關稅。他說，這 10% 是短期的，隨後可能會再增減，甚至，可能提高到 25% 以上也說不定。那就看我們的協議進行的如何？再說了！這消息，使得紐約道瓊指數，昨晚再度重挫 280 點，當然今日台股跟著回盪，也是理所當然的。

事實上，話再講回來，今天這狀況，只是一個很『隨興』的領導人，隨著他的情緒起伏脫口而出的話，結果，時時搞得全世界雞飛狗跳的。試問，大家有必要跟著他的『隨機式』的隨興發言，醬子的殺進殺出股票嗎？所以，一切還是回歸我們所關注的技術面上，會來的客觀些；由目前的型態，即可看出股市未來的趨勢動向。預估，美股道瓊後續再下壓空間已不多，相對的反應在台股上，下周起隨時有彈升之機。

加權指數依據 07/22 推演圖之述，下方支撐區若被摜破，則有轉空之疑慮。結果，該區間被摜破了之後，果真今日持續下行。而依據型態觀之，在目前的點位上下，隨時有出現大反彈之機，上方初步目標暫看 10690-10810 之區間，見下圖。

我們持續鎖定的標的『2327 國巨』，今日也隨著大盤出現回檔，依據型態觀之，下周仍具彈升之機。另外『2317 鴻海』如我們之預期，下方目標區今日果真進入了！後市之推演軌跡，見下圖。

◆近期熱門標的股評析、推演：

2327 國巨：



2317 鴻海：



加權指數：



今日之走勢：



作者：華冠投顧 葉良超 分析師

