Alphabet超越蘋果 拿下「全球錢最多企業」封號

英國《金融時報》報導，谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 今年第二季持有現金 1170 億美元，是全球持有現金最多的企業，贏過了長期居冠的蘋果 (AAPL-US)，蘋果第二季現金量 1020 億美元。

根據報導，自 2017 年底以來，Alphabet 公司的流動儲備金已增加近 200 億美元，而蘋果則自巔峰時期的 1630 億美元下降。上週 Alphabet 公布第 6 月底止的一季財報，其營收 389.4 億美元打敗分析師預期。

然而，雖然在財務上締造成功，Alphabet 卻面臨爭議時代，自反壟斷審查、員工抗議到處理 YouTube 極端份子的方法，以及在中國的項目均受到挑戰。

然而，Alphabet 公司現在還沒拿下「全球最有價值公司」的頭銜。去年 8 月蘋果市值突破一兆美元時獲得該封號，爾後數月亞馬遜 (AMZN-US) 和微軟 (MSFT-US) 迎頭趕上並超越蘋果，前後登上寶座。

Alphabet 和蘋果均未立即回應置評請求。

全球最有價值企業——蘋果 vs. 微軟

除了比現金量，蘋果和微軟的「破兆企業」之爭也如火如荼。

Piper Jaffray 首席市場分析師 Craig Johnson 昨日預期蘋果本週能趁著強勢財報，將市值推回一兆美元以上，因為自技術圖來看，蘋果在過去 18 個月來形成這種對稱整合走勢，再加上近期的財報動能，現在已經打破了整合的上端。

過去 12 個月蘋果股價走勢遜於微軟，但 7 月份爆發上漲近 8%，是微軟漲幅的 4 倍，Johnson 認為蘋果將返回測試其阻力的舊高點 230 美元左右，因此他認為，「與微軟相比，蘋果顯然是較好的交易。」

Joule Financial 總裁 Quint Tatro 日前也大讚蘋果，「微軟雲很棒，利潤也好到難以置信，這是大家投資微軟的原因，但看看蘋果，你可以發現他們未來有這麼多領域可以深耕，我認為他們只會帶給我們驚喜。」

Tatro 指出蘋果的服務部門，包含 Apple Pay 和 App Store，這些是蘋果在面臨 iPhone 銷售放緩時期的救星。

蘋果股價是預估本益比 17 倍，並不便宜，但最終這個有股神力挺且派息豐厚的股票，在蘋果執行庫藏股之際，Tatro 表示「我們投注蘋果的未來，在這陣營上我們的賭注一定壓在蘋果身上。」

然而，週四川普欲加徵中國新關稅的消息一出，蘋果立刻下挫 2.2%，與當日上漲 1.3% 的微軟又拉開了距離。

美國對中國的新一輪關稅首衝消費者，除了最新一季財報外，向來靠 iPhone 銷量撐起營收半邊天的蘋果恐怕還有更多後續影響。