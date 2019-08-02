〈美祭中新關稅〉貿易戰升溫加速台商回流 外資估今年我GDP 2.2%

美中貿易戰火升溫，法國外貿銀行認為，貿易戰衍生的台商回流與轉單效應，可望分散出口風險，尤其對美出口比重增加，有助減輕中國經濟下行的衝擊，在內外投資持續挹注下，可望替中長期經濟產業升級帶來新活力，但考量貿易戰局勢撲朔迷離，預估今年 GDP 2.2%。

美國總統川普宣布，自 9 月起將對中國出口的 3000 億餘元的產品加徵 10% 關稅，衝擊產業涵蓋筆電與智慧型手機等電子類商品，讓全球經濟成長不確定性再添陰影。

法國外貿銀行出具報告指出，全球經濟正處於逆風與高度不確定性，外部因素成為拖累台灣經濟增長的關鍵，但所幸貿易戰帶動台商回流，累計這波回流潮投資金額將高達 5000 億元，加上轉單效應與對美出口成長支撐，可望替產業升級帶來新契機。

法國外貿銀行表示，目前內外投資可望為台灣經濟帶來曙光一線，其中台商持續回流，累計批准投資金額已達 4970 億元，占 GDP 比重約 3％；核准外國直接投資今年以來增加 14％，主要來自日本和美國對製造業和金融業的投資。

法國外貿銀行表示，儘管重中之重的資訊通信產品的海外生產比率仍然較高，但從去年第 3 季以來持續下降，顯示因貿易戰而轉單回台的趨勢，同時也符合台灣貿易分散風險及多元化目標，以重新調整供應鏈，並獲得包括美國的全球出口訂單。

法國外貿銀行表示，台灣經濟今年第 2 季從低谷反彈，GDP 較去年同期增長至 2.4％，符合原本預期，但考量地緣政治與貿易戰發展，外部風險仍難以消除，預估今年台灣 GDP 2.2%。