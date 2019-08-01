昔日川普隊友科恩：川普不會打贏貿易戰 反而損害美國經濟

外電報導，美國白宮前任首席經濟顧問科恩 (Gary Cohn) 表示，總統川普對中國所發動的貿易戰是不會取勝的，並且正在損害美國經濟。

科恩在週四 (1 日) 接受採訪時表示，提高中國商品關稅會推升成本，並抵銷了政府通過減稅來刺激經濟增長的計劃。「當你建造工廠設備，需要買鋼鐵、鋁，以及進口產品，但是我們對這些產品課徵關稅，就像是我們一邊提供稅收減免又一邊讓減稅的收益消失。」科恩說道。

科恩表示，自己公開反對課徵關稅，並且「每個人都在貿易戰中都輸了」。

科恩說道：「我認為中國經濟在有或沒有貿易戰的情況下都會放緩。」「但是對美國經濟的某些部分產生了真正的影響，就像是汽車製造業和農業身受其害。」

美國總統川普持續向美國聯準會委員會施加公眾壓力，要求將利率降低幅度比周三所公佈的季度削減幅度更大。

在聯準會宣佈降息 1 碼後，美國總統川普則在推文上抨擊聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell)，表示聯準會降息幅度根本不夠，說道：「一如往常，鮑爾讓我們失望了。」

在被問與聯準會降息及川普對於主席鮑爾的批評時，科恩表示，聯準會一直是獨立機構，在總統委任了主席及相關的官員後，就不該對於任何貨幣政策進行干預。科恩表示：「因為聯準會從來都不是政治機構，我非常相信權力分立。」他認為鮑爾在全球極低利率的環境下，已表現得非常好。