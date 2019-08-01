財報令人失望 高通歸咎美中貿易戰及5G過渡期

目前正竭力往 5G 網路發展的高通 (QCOM-US)，卻受到美中貿易戰與華為禁令的衝擊影響，第四季財報令人失望。

令人失望的財報歸咎於，美中貿易戰和 5G 過渡期兩大原因所致，尤其華為在中國市場業績強勁，打壓高通主要客戶小米、Oppo 和 Vivo 等手機市占率。

加上美國對中國科技巨頭的貿易禁令，高通在某層面上失去了對華為的直接銷售。而華為在中國境內的市場份額卻加速擴大。

中國各廠手機出貨量 (圖片: IDC,Caixin)

高通首席執行長 Steven Mollenkopf 在電話訪談中表示，華為出口禁令影響，高通主要客戶放棄推出 4G 手機，專注於搶下明年 5G 手機市場份額，因此高通得等到明年初才會迎來 5G 市場的營收。

公司高層人員表示，在中國的手機製造商，到經銷商和零售商的設備出貨量下降了 5%，而從經銷商和零售商，再到消費者的設備銷售下滑更為明顯，較去年同期下降約 20%，顯示銷售停擺在 4G 到 5G 過渡期間。

值得一提的是，去年博通曾嘗試以 1210 億美元收購高通的提案，基於國家安全風險，遭到川普政府否決，但同時美國也擔心潛在的成本削減措施，將助長華為在 5G 中佔據主導地位。

Lopez Research 首席分析師 Maribel Lopez 表示，高通未來幾個季度發展，仍有許多不確定性，牽涉到關稅問題、蘋果訴訟案和壟斷案等。

隨著中國 5G 加速發展，美國仍然落後中國，高通也錯過了其全球最大市場份額的核心競爭力。