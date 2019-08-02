【馮冠華專欄】貿戰再升温，港股雪上加霜

8 月 2 日推介 - 長和（1）

1）上日港股市況總結：恆指週四繼續下行，指數低開 194 點後曾一度下跌 282 點，低見 27496 點，最終以 27566 點收盤，下跌 212 點。成交方面，金額上升至接近 800 億。港股通南下總成交額約 77 億，流向仍是淨流入，金額約 8 億。滬深股通北上連續兩天淨流出，金額約人民幣 12 億。藍籌 9 升 40 跌 1 持平。



板塊方面，電力、風能及燃氣股表現較好。做空方面，佔大市成交上升至約 16.2%。牛熊證街貨最新比例為 70:30，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 80:20。重貨區方面，熊證仍在 28350-28399，牛證則有三個數量相若的，分別在 27450-27499、27300-27349 及 27200-27249。恆指期貨夜市收報 26806 點，大跌 639 點，低水 760 點。港股 ADR 下跌 598 點，相等於恆指 26966 點。

簡評：週三美股的急挫和美滙上升，估計是中港股市昨天走弱的主因。雖然筆者覺得鮑威爾的言論有點前言不搭後語（這次減息不是減息週期的開端.... 不排除今年會再減），但在市場對美國再減息的憧憬稍有降溫下，本地地產股是昨天的重災區。港股成交金額重回近 800 億，且跌破 250 天的牛熊分界線。跌市成交增，並不是好現象。至於港股的大靠山 - A 股的弱勢也不遑多讓，市場對前天官方及昨天財新 PMI 優於預期的消息視若無睹，上證最終亦只能險守 2900 點。

眼看中港股市好像弱勢而成下，執筆時卻見美股強力反彈；除了鮑威爾的言論引發昨天美股的可能錯殺外，昨晚公布的美國 7 月份製造業採購經理指數（PMI）跌至 50.4，為 2009 年 9 月以來最低，令市場憧憬聯儲局在今年內再減息一次。

可是，睡醒過來又變成了另一個世界！川普又再關稅人上身，宣布將於 9 月 1 日起，對餘下 3,000 億美元中國貨品徵收 10%。中港股巿今天恐怕又要受壓。科技類股份，如手機設備、5G 概念等會是高危份子。接下來的，留意中方對此的回應。

長和（1）的中期業績乎預期，但相信市場焦點會放在新成立的兩間電訊公司（見點 3）。雖然主席否認了有任何分拆計劃，但不代表公司不會把一些股權賣出。透過買賣資產獲利是集團多年來的強項，5G 和鐵塔亦是炙手可熱的資產，更何況這重組可節省成本開支。昨天股價再創 52 週新低，可留意。

2）川普在 Twitter 表示，將於 9 月 1 日起，對餘下 3,000 億美元中國貨品徵收 10% 關稅。川普其後在白宮對記者說，在化解貿易戰的問題上，中國國家主席習近平「做得不夠快」（not going fast enough），對餘下 3,000 億美元中國貨品徵收 10% 關稅只是短期措施，視乎談判進展，關稅可加至 25% 以上，他不擔心市場對關稅的反應。

3）美股上日市況總結：由於貿戰升溫，美股三大指數有如過山車，急升後急跌；當中道指曾上升逾 300 點，最終下跌 281 點或 1.05%，標指和納指則分別下跌 0.90% 及 0.79%。十年期債息回落至 1.902%，美滙指數回落至 98.39，紐約期油急跌至 54.43 美元。

4）個股訊息（信報、經濟日報及明報）：長和（1）表示，今年 7 月，集團成立一家新全資電訊控股公司 CK Hutchison Telecom，持有集團在歐洲及香港的電訊業務及相關資產。透過資源整合，CK Hutchison Telecom 將取得強勁信用狀況及營運效率；取得理想的投資評級，增強企業競爭力及償債能力。將營運公司的債務重組至控股公司 CK Hutchison Telecom，降低負債比率及預期每年可節省超過 1 億歐羅借貸成本。



同時，CK Hutchison Telecom 集團亦將成立一家新電訊基建公司 CK Hutchison Networks，CK Hutchison Telecom 持有 CK Hutchison Networks 100% 股權。CK Hutchison Networks 將擁有長和旗下位於歐洲 2.85 萬座發射站，並可於日後將集團位於亞洲 9000 個電訊基站納入其中。被問到是否有任何分拆計劃，主席李澤鉅於分析員會議中直言「沒有」。

越秀房產信託基金（405）公布，截至 6 月底止，中期可分派總額 4.24 億元 (人民幣 ‧ 下同)，按年增長 0.13%，每個基金單位盈利 22.25 分。每個基金單位中期分派 15.46 港仙，減少 4.27%。期內，集團錄得收入總額約 10 億元，按年下跌 0.31%。物業收入淨額 7.29 億元，按年增長 0.28%。

科創板甫開板兩周，熱潮持續，深圳微芯生物科技錄得近 3,000 倍超額認購，為科創板市盈率最高的新股。根據招股結果顯示，微芯生物共錄得約 2,955 倍超額認購，中籤率為 0.05%，成為目前科創板超額認購最高的新股，定價為 20.43 元人民幣。外電引述，中國市場醫藥板塊的平均市盈率為約 31 倍，微芯生物的市盈率。

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