台股盤前─美重手再加徵關稅引市場恐慌 周線恐連2黑 測季線支撐

台股加權指數昨日開低走低，終場下跌 92.06 點，以 10731.75 點作收，成交值 1296 億元，由於美國總統川普無預警宣布對剩餘 3000 億美元中國商品祭 10% 關稅，美股再次重跌，法人預期，今 (2) 日盤面壓力重，不排除測試季線支撐，周線連 2 黑機會高，不過，在此情況下，反而市場可能開始期待美國聯準會年底擴大降息的可能，挹注新一波資金行情。

由於美中在上海的貿易談判並無進展，雙方預計 9 月在美國舉行下一輪磋商，為防止中國繼續拖，川普宣布自 9 月 1 日向中國出招，但其調，期待繼續與中國就全面貿易協議進行積極對話。

對此，中國官方媒體環球時報總編胡錫進推文表示，川普祭出的新關稅，絕不會讓美方更接近達成想要的貿易協議，也認為中國將不再優先控制貿易戰規模，而是將把重點放在長期貿易戰的國家戰略上。

受此消息影響，美股四大指數再次大跌，道瓊指數下滑 280.85 點或 1.05%，收 26583.42 點；那斯達克指數下滑 64.30 點或 0.79%，收 8111.12 點；標普 500 指數下滑 26.82 點或 0.90%，收 2953.56 點；費城半導體指數下滑 30.46 點或 1.97%，收 1511.98 點。

美國供應管理協會 (ISM) 公布 7 月製造業指數為 51.2，為近 3 年來最低，最新數據引發聯準會年底前再降息的市場預期，再加上美國擴大貿易戰戰線，法人指出，一方面看後續中國如何因應，一方面也觀察是否使聯準會接下來釋出擴大降息幅度訊息，若市場期待新一波資金行情，將使股市具有一定的支撐力。

三大法人昨日在集中市場大幅賣超 154 億元，創 5 月 9 日以來單日來最大賣超，其中，外資賣超多達 159 億元，可觀察到，外資台指期淨多單也減碼 4844 口至 32563 口，對後市看法偏空。

由於蘋果新機將亮相，股王大立光喜迎旺季，由於產能衝上滿載並持續擴產，近期打出保障年薪 15 個月、高中畢業即可應徵技術員的條件召募新血月薪，顯示電子旺季熱絡。

英特爾宣布推出 11 款第 10 代 IntelCore 處理器，並透露已向美國政府申請銷售部分產品給華為，外界預期，英特爾新產品將帶動新一波換機潮，挹注相關供應鏈。

行政院昨公布新一波「擴大秋冬國民旅遊補助獎勵計畫」後，各部會正研議第二波加碼補助案，交通部估計，新一波秋冬獎勵計畫投入 36 億元，可帶動 768 萬人次出遊和觀光效益約 256 億元。

整體來看，法人指出，昨日的長下影線低點 10754 點遭跌破，令技術面已轉弱，在外資賣壓未宣洩完畢前，台股修正結構難以改變，所幸季線上下約 10650-10700 點附近仍具支撐，而接下來電子股人氣有待接著將有新機發表的蘋果供應鏈接棒表態，至於整體多方要再拿回主導權，必須站回月線之上。