紐約匯市—川普又出招 市場急避險！日圓爆拉千點 澳幣英鎊狂瀉

今晨 (2 日) 美國總統川普對中國再祭新關稅，匯市一時風雲變色，避險情續強勢主導市場，日圓兌美元一舉漲破關鍵的 108 整數價位，美元翻黑，澳幣則重挫至年內低點。

川普宣布將對中國施加壓力，宣布對剩餘價值 3000 億美元的中輸美商品，將徵收 10％ 關稅，新一輪關稅將於 9 月 1 日起實施。「我們期待繼續與中國就全面貿易協議進行積極對話，期待兩國非常光明的未來！」

市場避險情續急增，推升日圓兌美元大漲 1.26%，一天之內，USD/JPY 由 109.255，一口氣衝破 109 與 108 兩大關卡，盤中一度來到 107.285，創下一個月新低。

USD/JPY 15 分線 (來源: FXSTREET)

資金也擠進美債市場，10 年期美國公債暴漲，殖利率一度下挫 7%，來到 1.894%。此外，美國公布 7 月 ISM 製造業指數為 51.2，低於市場預期之 52，為連續第四個月走低。美元因此受多方壓力影響，轉為翻黑，從逼近 99 的價位下跌 0.2% 至 98.34。

USD INDEX15 分線 (來源: FXSTREET)

原物料市場亦大受打擊。儘管稍早澳洲公布 RBA 原物料指數 (RBA Commodity Index) 優於預期，但澳幣遭到新關稅消息嚴重衝擊，兌美元貶值 0.56%，不僅為連續第 10 天下挫，AUD/USD 已創下今年新低，且逼近金融危機以來的最低價。

AUS/USD 日線 (來源: FXSTREET)

英國央行維持利率不變，但降低對經濟前景的展望，央行總裁表示，儘管英國政府增加 21 億英鎊預算，來應對無協議脫歐的可能，然而，脫歐後對英國基本面的經濟影響，是無法因此消除的。英鎊對美元再跌 0.15%，趴再兩年半低點，若不計 2016 年 10 月的低點，則英鎊兌美元實已創下 1985 年以來的最低價。

GBP/USD 日線 (來源: FXSTREET)

截至週五 (2 日) 台灣時間 5：30 價格：

美元指數來到 98.34。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1080 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2120 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6795 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3214 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 107.25 日圓。