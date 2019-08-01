紐約匯市—美元強漲至兩年新高！Fed僅「保險降息」；巴西意外降息2碼

今晨 (1 日) 聯準會公布最新貨幣會議結果，決議降息一碼，但聯準會主席鮑爾在會後的言論，卻「非常中性」，暗示並非打開長期降息循環大門。美元指數聞訊後，應聲大漲超過 60 點，上漲 0.5% 至 98.56，一舉創下兩年新高。

聯準會在會後聲明指出，這次的降息的確包含「保險式降息」的因素，認為這次的降息，本質上是以「中期週期」為基準的政策調整，因此，並不意味聯準會就此打開長期的降息循環大門。

鮑爾更表示，儘管聯準會不是說這僅是一次性的降息而已，未來仍有機會降息，「但是，也不要認為我們不會再度升息」。

此番偏中性言論，市場解讀為聯準會未來可能不會需要做更多。最新 FedWatch 顯示，9 月 18 日下次的貨幣會議，再度降息一碼的機率縮減至 56.5%，降息兩碼的機率則降至 0%。

多位外匯分析師認為，聯準會沒有為降息關上大門，不過聯準會認為美國經濟保持健康、前景良好，今年降息的幅度或將遠低於市場先前預期。同時，隨著其他國家央行相繼降息，美元有機會進一步走強，甚至高於 2017 年 1 月的本次美元循環高點。

美元指數 15 分鐘線 (來源: FXSTREET)

今 (1) 日巴西央行也同步召開貨幣會議，意外宣布降息兩碼至 6%，創下紀錄新低，是一年半來首次降息，超過市場預期至 1 碼的幅度。巴西幣兌美元貶值 0.58%，創三周低點。

巴西央行表示，委員一致通過本次降息幅度，主要著眼於經濟改革的風險。未來的政策決議將持續觀察經濟成長與通膨的風險。

USD/BRL15 分鐘線 (來源: FXSTREET)

截至週二 (30 日) 台灣時間 5：30 價格：

美元指數來到 98.07。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1074 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2152 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6845 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3186 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 108.75 日圓。