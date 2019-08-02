〈美祭中新關稅〉台幣逢二大壓力重挫逾1.3角 貶破31.3元 創近1個半月低點

美國無預警宣布再對中國加徵關稅，引發國際金融市場恐慌，主要亞股今 (2) 日全倒，陸港股領跌，人民幣開盤也驟貶逾 0.6%，台股同步見到股匯雙殺，加權指數盤中重挫逾 190 點，台幣也重貶逾 1.3 角，盤中最低來到 31.32 元，創 6 月下旬以來新低，法人指出，引發台幣重挫，主要是因外資逃殺，加上人民幣重貶的雙重壓力。

台幣今日以 31.26 元、貶值 7.8 分開出，開盤一小時最低來到 31.32 元，貶值多達 1.38 角，貶幅逾 0.4%。

美國總統川普無預警宣布，對剩餘價值 3000 億美元中輸美商品徵收 10% 關稅，9 月 1 日起實施，並強調，未來關稅可能再提高至 25%，看雙方後續談判進展狀況。

在此情況下，主要亞股多數重跌，日股、港股跌逾 2%，上海綜合指數跌 1.7%，台股加權指數和櫃買指數跌 1.5% 左右，而韓股跌近 1%。

而主要亞幣中，除日圓因具避險功能升值近 0.3%，在亞幣中最強勢，韓元維持平盤上，星元也升逾 0.1%，不過，人民幣貶值多達 0.5-0.6% 左右，貶勢相當重，導致台幣跟貶 0.4%，泰銖也貶逾 0.2% 上下。

匯銀人士認為，人民幣重挫，市場都在觀察是否貶破「7」的整數關卡，不排除後續引發貨幣戰，接下來看聯準會 (FED) 下一步對外釋出的訊息，不排除川普此舉將迫使 FED 再度降息，應關注後續美元指數走勢，若市場對 FED 降息預期攀高，將使台幣有撐，在此之前，台幣將處在弱勢整理。