〈每日外資外匯觀點〉聯準會「鷹派降息」 美元啟動新一輪上漲模式

美國聯準會一如市場預期降息 25 個基點，但會後聲明措辭中，聯準會主席鮑爾暗示此次降息並未開啟新一輪的降息，美元指數受此激勵大漲，一度逼近 99；投資人今天將關注重點轉向英國央行的貨幣政策決議，預期將再引發市場波動。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

鮑爾表示，聯準會此次降息是「周期中期調整」(midcycle adjustment)，被市場解讀為與其說是鴿派降息，不如說是中性降息，更有交易員認為根本是「鷹派降息」，此話一出，導致美股及美元大幅振盪。

BMO 固定收益策略師 Ben Jeffery 認為，鮑爾此話透露的是未來並非會有更多的降息，但可能也不是降息僅此一次，同時也未暗示會有更多激進的降息。

加拿大帝國商業銀行外匯戰略負責人 Bipan Rai 表示，聯準會進行的是「鷹派降息」，九月的 FOMC 會議再度降息的機率並非 100%，美元大受激勵，一度逼近 99，展開新一波漲勢。

BK 資產管理董事總經理 Kathy Lien 撰文指出，聯準會此次降息為 2008 年來首見，降息通常對美元而言是利空，但周三美元非但沒跌，反而大漲，主要是市場已反映聯準會的降息，認為聯準會的利率前瞻指引對美元來說是正面的。

在聯準會宣布降息後，英國央行也將在周四宣布利率決議。摩根士丹利經濟學家 Allan Monks 指出，預期英國央行還不至於全球主要央行的寬鬆立場唱同調，或許會在利率決議後透露中性政策的觀點，而且在英國無協議脫歐可能性升高的背景下，也還不會為貨幣政策確立更明確的路線。