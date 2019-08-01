在日韓外交關係日趨緊張的當下，日本及南韓兩國外長，於週四 (1 日) 上午在泰國曼谷進行了會談。根據了解，日本在會談中提到，日前要求與南韓就過去二戰期間的徵用工問題，提出召開仲裁委員會的請求，但卻遭到南韓政府不予理會的冷處理，要求南韓就這種違反國際法的作法，必須作出改善作為。

日本外長河野太郎，與南韓外長康京和，為了出席東協區域論壇 (ARF)，前後抵達泰國曼谷。這也是在日本發表對韓出口管制措施後的首度會談。

南韓自日本出口白色名單除名在即、兩國外長今展開拉鋸戰！(圖片：AFP)

在 1 日上午的會談中，日方除了提到上述的徵用工問題，也表明了欲將南韓從出口管理優惠待遇「白色名單」上剔除的方針。而南韓外長康京和，則向日方提出撤回出口管制的要求。

目前日本政府預定於 2 日召開的內閣會議中，會正式將南韓從白色名單上除名，並在相關政令作出修正。

康京和在會後記者會表示「若明天的內閣會議作出決定，我方也只好採取對抗措施」。而河野太郎則是在會談中說明，相關貿易管理並非在徵用工問題上對抗，而是在安全保障上的適當措施，傳達了日本的立場。

另外在 8 月 24 日到期的「日韓軍事情報保護協定」(General Security of Military Information Agreement，GSOMIA) 更新問題上，康京和則向日方表示「我們也只能進行考慮」。

而在本週五 (2 日) 時，日韓兩國外長與美國國務卿蓬佩奧 (Mike Pompeo)，也預定展開三方會談。美方除了將勸說日韓兩國改善關係，也會就北韓問題，在安全保障的合作關係上交換意見。