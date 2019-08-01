歐盟新領導人可能對矽谷巨獸採取強硬手段

根據 CNBC 報導，經專家告知，歐盟核心的新官員可能會密切關注美國的大型科技公司。

歐盟委員會，先前以不尊重競爭規則等理由對 Google(GOOGL-US) 和蘋果 (APPL-US) 等公司進行罰款，且目前仍正在調查亞馬遜 (AMZN-US)。委員會還提出了旨在限制在線內容等不同的法條，目前幾乎沒有證據表明在歐盟的新領導下事情會發生何等變化。

惠譽 (Fitch) 信評公司的高級行業分析師 Dexter Thillien 週三透過電話告訴 CNBC，歐洲熱衷於繼續被視為對科技業進行監管的全球領導力量。Thillien 解釋說:「歐洲在全球科技業監管方面發現許多漏洞，並認為有必要採取行動」

「歐洲目前充滿了負面因素，而沒有任何正面因素」他說。

歐洲沒有任何大型科技公司，但不得不處理矽谷龐然大物的存在

「歐盟委員會已經變得更加有信心，使大型科技公司支付公平的稅收份額。 如果成真的話，即將上任的委員會看起來更有決心這樣做」Berenberg 的經濟學家 Florian Hense 透過電子郵件告訴 CNBC。

當選委員會主席的 Ursula von der Leyen 在本月稍早時的一次演講中表示「如果科技公司必須透過我們的教育系統、技術工人、基礎設施和社會保障，才得以從中獲利的話，讓他們賺錢是不可接受的，他們幾乎不需要繳稅，因為他們在玩弄稅制」

Von der Leyen 尚未在新委員會宣布她的內閣。然而，過去五年持續領導競爭投資組合的 Margrethe Vestager 預計她仍將繼續擔任行政高管，且她有望在行政部門中發揮關鍵作用。

新的關注焦點

美國司法部本月稍早時宣布對在市場領頭的在線平台進行反壟斷審查，據稱是 Google、Facebook(FB-US) 和亞馬遜。 與此同時，聯邦貿易委員會上週批准了與 Facebook 公司隱私政策達成創紀錄的 50 億美元和解協議。

惠譽的 Thillien 在一項研究中表示，由於美國希望重新獲得「歐盟的科技監管領導權」這一舉動毫不意外。「但問題仍然是美國是否會逐漸與歐洲同行」他補充說「歐洲已經在研究評估科技公司數據使用的方法，包括評估收集的數據和用途」

「有些人甚至提議讓科技巨頭開放他們的數據，或創建一個新的特定科技監管機構」Thillien 最後補充。

儘管歐盟走強硬路線，仍有一些專家認為，政治壓力可能意味著布魯塞爾在未來幾個月內會減弱其立場。

美國將在 11 月中旬之前決定是否對歐洲徵收汽車關稅。鑑於其對美國的大量汽車出口，這對歐洲構成了重大的經濟威脅。與此同時，總統川普上週表示，在巴黎宣布對大型科技公司徵稅後，美國可能很快也會對法國產品徵稅。

「目前的貿易與美國發生衝突，在秋季即將徵收汽車關稅的最後期限，歐盟可能會選擇將腳步稍微放慢一點」Hense 說。