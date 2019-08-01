iPhone Q3全球出貨下滑11% 促銷優惠帶動印度銷售成長19%

根據 Counterpoint Research 數據顯示，蘋果 (AAPL-US)iPhone 全球出貨量在今年第 3 季下降 11%，然而，受惠於促銷優惠及產品折扣，iPhone 在印度市場的出貨量增長 19%。

Counterpoint Research 副主任 Tarun Pathak 表示，去年在 iPhone 6 的銷售帶動下，印度市場出現顯著增長，而今年增長主要由 iPhone XR 貢獻。他補充說，促銷優惠加上積極的銷售策略是幫助蘋果在印度的提升收入的重要因素。

儘管 iPhone 全球出貨量出現下滑，但其銷售趨勢正在改善。

在中國經濟放緩以及 2020 年可能推出 5G iPhone 後，蘋果不得不將注意力轉移至新興市場，為了提高銷量，蘋果在印度和中國皆實施 iPhone XR 的降價銷售策略。

蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 表示，今年 6 月，該公司的零售及網路商店已恢復成長，並表示第 3 季 iPhone 表現有顯著改善，較上季增長 17%。

蘋果週二 (30 日) 公布第 3 季財報，營收達 260 億美元，受到 iPhone 銷售停滯影響整體營運水平，雖較去年同期下降 12%，但經過連續 2 季下滑後終轉為成長。