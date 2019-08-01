iPhone沒落了? 七年來蘋果首見iPhone營收下滑

蘋果週二 (30 日) 發表第三季財報，iPhone 第三季營收卻創下近七年來首次不到總營收的一半，較去年同期下降 12%，且低於分析師預期，意味著蘋果歷年吸金產品正在沒落，而服務和穿戴設備則越來越成為蘋果營收核心。

蘋果智慧手機 iPhone 營收為 259.9 億美元，佔其總營收的 48%，遠低於去年同期的 63%，當時 iPhone 總營收為 294.7 億美元，這是自 2012 年來首見 iPhone 營收下滑至總營收一半以下。

蘋果 Q3 營收細項 (圖片: MacRumors)

由於多數 iPhone 都是在中國組裝的，美中貿易戰影響、反壟斷調查，加上消費者對於昂貴新機的冷淡反應，皆可能是 iPhone 營收下滑的原因。

不過缺乏創新和設計也是造成 iPhone 銷售情況黯淡的原因之一，消費者普遍預期蘋果推出 5G 手機，蘋果前幾日以 10 億美元收購英特爾智慧手機數據機部門，果粉要等到蘋果推出 5G 手機，仍需時間。

蘋果首席財務長表示，蘋果可能於第四季時開始推出 iPhone 新機，可能會對營收有所幫助，不過競爭對手如三星和華為早已開始推出 5G 網路手機，而分析師預期蘋果的 iPhone 得等到 2020 年才能出現 5G 產品。

大摩分析師 Katy Huberty 在 7 月 22 日給客戶的一份報告中寫道：「儘管 iPhone 和服務數據點數有所改善，但投資者情緒仍舊低迷，9 月財測偏低，這意味 iPhone 將會持續影響蘋果營收」。

蘋果股價 (圖片: MarketWatch)

目前蘋果仍維持「優於大盤」的股票評級，和每股 235 美元的目標價。