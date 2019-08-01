Beyond Meat盤後急跌6% 第二批新股發行價僅160美元折價達18.6%

超越肉類公司 (Beyond Meat)(BYND-US) 盤後宣布實施第二批達 325 萬股的股票發行計畫，定價為每股 160 美元，比收盤價整整減少了 18.6%，引發盤後賣壓，股價急跌近 6% 至 185 美元。

超越肉類股價 (來源: Goolge)

超越肉類在短短 IPO 後三個月，周一宣布實施第二批 325 萬股的股票發行計畫，其中計畫由股東出售 300 萬股，而公司將提供剩餘之 25 萬股，導致當天股價盤後就下挫超過 12%。

部分股東已授權承銷商 30 天的選擇權，以市場公開價格買入超過 48.75 萬股票。高盛、摩根大通、瑞士信貸將當認本次發行的主要承銷商，預期將於 8 月 5 日前後完成。

市場估算，若未扣除成銷成本等費用，公司淨收益將為 4000 萬美元。公司預期這筆資金，將用於擴展產品線與供應，提高行銷與其他工作目的。

這次的股票發行，也讓公司執行長 Ethan Brown 以及矽谷的風險投資公司 Kleiner Perkins 等公司的早期投資者，獲利了近 8 倍的利潤。

市場分析師認為，每股 160 元的價位是否為短期底部還不能確定，但若投資人想做空，可能還是要三思。根據統計，截至 7 月 30 日 Beyond Meat 股票的空單餘額 (Short Interest) 已高達 11 億美元，做空比率 (Short float) 達 44.45%。