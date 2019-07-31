庫克：蘋果希望繼續在美國生產Mac Pro

蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克 (Tim Cook) 在週二 (30 日) 表示，蘋果希望能繼續在美國生產高階 Mac Pro，並且該公司正與美國政府進行相關的討論，打破了先前外界所說蘋果將在中國組裝高階 Mac Pro 的傳言。

庫克在蘋果第三季財報會議上與分析師通話時表示：「我們一直在美國生產製造 Mac Pro，我們也希望繼續這樣做。所以我們目前正在努力和投資，因為我們希望繼續留在這裡。」

據悉，蘋果高階 Mac Pro 桌機要價 6,000 美元，在此之前都是在美國德州組裝生產的，但其餘產品基本則是在中國進行組裝生產。在先前，有媒體報導指出，蘋果計劃將新款的 Mac Pro 電腦生產組裝轉移到中國上海進行，並委託廣達 (2382-TW) 代工組裝。Mac Pro 從美國轉中國組裝有助於降低運輸成本。

蘋果在 7 月 18 日要求美國貿易代表署 (USTR) 提出了申請，期望政府豁免包含 Mac Pro 桌機等產品 15 項零件所施加的 25% 關稅。但是美國總統川普對此表示，蘋果不會得到任何關稅減免。

川普在推特上表示：「不會讓蘋果在中國製造的 Mac Pro 電腦零組件獲得任何關稅調整或減免」。「在美國生產，就不會有關稅！」川普也在隨後向媒體表示，預期蘋果將會繼續在美國德州廠進行生產。