Fed降息利多出盡 10700保衛戰開打？

美國聯準會如預期宣布降息 1 碼，但否認是長期降息循環的開始，美股上演利多出盡，尤其是費城半導體指數跌幅達 3.2%，台股今日恐將承壓，留意 10700 點關卡保衛戰將開打。電子三王昨日由蘋概股中的大立光與鴻海扮演救援部隊，台積電必須儘速回穩，否則今日救援任務將更艱辛。關鍵點位為 10680、10723、10766 點。

台股如跳空開低，棄守 10800 點，下方需留意 10766 點，必須必須守穩，跌幅才可控制，多方才有機會伺機反攻 10800 點，最好能站穩 10821 點之上，空襲警報才可解除。但如 10766 點棄守，需提防往 10723、10680 點以下尋求支撐。在台指期部分，如棄守 10680 點，需提防續往 10641、10615 點回測，如棄守 10600 點關卡，則留意 10566 點。

台股今日開盤將面臨國際股市引跌壓力，今日觀察重點仍是電子權值股，半導體族群與蘋概、5G、DRAM 等，不宜全線皆軟，必須有撐盤族群帶動，否則跌勢恐較重。傳產族群部分，大陸限縮核發來台自由行，恐受到影響的為觀光族群。因此其他原物料相關、食品等，能否有抗跌表現，也是觀察重點。

今日為失守月線後第 3 個交易日，如未能站回月線，盤勢將轉由空方掌控，投資人宜多加留意，並減持多單持股水位。尤其是在 8 月 14 日第 2 季財報公布前，尚未公布財報的中小型股，也可能遭到法人先行調節出脫，除留意法人籌碼外，也需儘速利用技術面汰換轉弱的個股。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)