【運達投顧】台股行情路況短線將往下看法不變



台股行情路況短線將往下看法不變

保守操作

聯準會在本月利率會議上宣布啟動 10 年來首次降息

行情路況回歸基本面

美債殖利率連 60 日倒鉤

10 年期公債殖利率緩步墊高，縮小倒鉤利差

美股週三 (31 日) 一如市場預期，聯準會在本月利率會議上宣布啟動 10 年來首次降息，然而，聯準會主席鮑爾否認本次降息是長期降息循環的開始，引發美股暴跌，終場美股道瓊指數下滑 333.75 點。

(一) 美國 10 年期債券 4/26 殖利率達 3.03%，7/31 該殖利率收在 1.92%，持續觀察 10 年期公債殖利率變化，若 3% 成為常態，市場擔憂借款成本上升恐減緩經濟成長。 3/22 美國 3 月期債券殖利率高於十年期債券殖利率，殖利率曲線反轉。投資人視此為經濟即將衰退的訊號。

(二) 貿易戰歷程:

◇6/28 日本 G20 峰會週五 (28 日) 即將登場，為期兩天，而備受矚目的川習會將於本週六 (29 日) 舉行。

◇7/1 中美貿易重新回到談判桌，美國總統川普的亞洲之行讓美中貿易戰局面逆轉，他和中國國家主席習近平達成共識，將繼續恢復美中貿易談判，也允許華為向美國供應商購買無國安顧慮的元件。

◇7/9 中美貿易談判重啟，美將獲免中國 110 項輸美商品關稅。

◇7/16 美國政府可能最快在兩周內讓美企恢復供貨華為，象徵美國總統川普加快對華為鬆綁的速度。

◇美中之間的面對面談判將於 7/29 展開 3 日談判，美國代表團將由貿易代表萊特海澤領軍。

◇美中貿易代表週二 (30 日) 於上海重啟貿易談判，美中相互放話引發緊張局勢急速升溫，中方不急達成協議態度轉趨強硬。

(三) 經濟數據:

◇聯準會主席鮑爾週三稱，這次降息基本上屬於貨幣政策的中期調整 (midcycle adjustment) 政策的性質，這不是一系列降息循環的開始，暗示今年晚些時候不一定會降息。

※運達投顧 高維緒分析師

※投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律。

