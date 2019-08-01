台股盤中─大跌百點後跌勢收斂 站穩10700點 先看個股輪動

儘管美國聯準會 (FED) 宣布降息 1 碼為逾 10 年來首次降息，符合市場預期，但聯準會主席鮑爾會後強調，此非長期降息循環的開始，導致美股大跌，費半指數更是重挫逾 3%，衝擊台股加權指數今 (1) 日早盤一度大跌逾百點，但隨後低接買盤積極承接，穩守 10700 點關卡，盤中在 10760 點附近震盪，跌點約 50 點，預估成交值放大至近 1350 億元。

分析師指出，日韓股盤中翻紅，但台股表現相對其他亞股弱勢，可解讀是過度反應，事實上，從大型電子權值股來看，跌幅並不重，台積電、鴻海跌不到 1%，大立光甚至從跌逾 1.5% 一度拉回平盤。

盤面上無明顯強勢族群，主要是個股表現，其中，昇達科大漲攻上漲停，中釉、致伸漲逾 8%，精元和台嘉碩漲 7% 左右，零壹、瀚宇博漲半根停板上下。

台光電、利機、茂迪、光寶科、上緯投控、義隆、凌巨、聯發科和濱川等均漲 3% 上下。

中國官方無預警宣布，自今日起暫停 47 個城市大陸居民赴台個人遊試點，是中國首度針對陸客來台自由行祭出限縮政策，衝擊今日觀光股和餐飲股的表現。

其中，日前漲幅較大的觀光股南仁湖賣壓較重，盤中跌幅逾 6%，華園也跌近 6%，晶華跌 3.5%，國賓、六福均有 1% 跌勢；而美食 - KY 跌逾 2%。

法人指出，台股今日受到美股拖累，短線先看權值股能否快速止穩，目前月線已形成反壓，所幸季線仍具支撐力道，大盤處在回檔修正風險略增，長期偏多仍未變的格局。

其中，可留意到，蘋果財報雖表現不佳，但後續展望卻優於市場預期，在基期偏低、且 iPad 與 Macbook 成長強勁的帶動下，對於下半年的電子旺季仍可期待，法人認為，電子股休息後旺季續攻仍可期，而選股方向仍以基本面佳第二季財報好的標的為主。