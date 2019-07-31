準確預測包商銀行出事的分析師再示警：陸小型銀行擁3490億美元資金缺口

瑞銀的 Jason Bedford 可能是地球上唯一把將近 250 家中資銀行的每份財務報表中的每一行都讀過的人。

這項耗時耗力的工程結束後，他得出了一個結論：中國銀行業需要資金，而且還不少。

瑞銀分析師 Jason Bedford 曾因很早就警告撼動中國小型銀行的風險而名聲大噪，如今 Jason Bedford 再次斷言，在其所覆蓋的銀行中，面臨著 2.4 兆人民幣的的資金缺口 (約合 3490 億美元)。

Jason Bedford 並表示，可能存在這一問題的中國銀行資產規模達 9.2 兆元人民幣，約占商業銀行體系的 4%，將近中國國內生產毛額的 10%。

Bedford 指出，雖然在中國監管機構的大規模重點治理下，中國銀行與數年前相比業穩健了許多，但前方依然困難重重，中國政府面臨著如何在不動搖市場的情況下解決問題銀行的麻煩。彭博一項關於中國大陸和香港銀行股票的行業研究指數自 5 月初以來已下跌逾 10%，周三時觸及近七個月以來最低水平。

自包商銀行 5 月份被政府接管後，全球投資者愈發關注中國小型銀行暗藏的風險。在這次接管中，部分債權人遭遇損失，也讓人們對幾十年來支撐中國金融體系穩定的隱性擔保心生疑慮。

本周，另一家區域性銀行被中國工商銀行等組成的財團出手相救，由此有些股東擔心中國這些大行會響應號召幫助清理銀行業亂局，彭博記者向中國銀保監會發送傳真尋求置評，尚未得到回覆。

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