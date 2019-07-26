錦州銀行流動性危機有解？財新：該行正加快重組 將引入戰略投資者支持

據陸媒《財新網》獨家報導，在中國監管部門介入、以幫助錦州銀行度過難關後，錦州銀行可能引進戰略投資者，其中包括中國大型國有金融機構的子公司。

《財新網》週五援引未具名人士的消息稱，錦州銀行準備引入工銀金融資產投資有限公司 (工銀投資)、信達投資有限公司、中國長城資產管理股份有限公司 (長城資產) 三家戰略投資者，目前已經基本達成意向，

《財新網》報導稱，交易價值目前尚不清楚，但引入戰略投資者不會影響錦州銀行的債權債務情況，不存在債務打折等情況。

市場長期以來一直以為中國政府會給遇到問題金融機構支持，但自政府 5 月份意外接管包商銀行以來，中小銀行受到了更嚴格的檢視，銀行體系的風險大多重新定價。

錦州銀行週四表示，近期董事會及部分大股東正在與多家有意願的、有實力的機構接觸，洽談引進戰略投資者事宜，不過尚未達成有法律約束力的協議；而據路透社週三報導，遼寧當地監管部門召集轄內金融機構開會，討論解決錦州銀行流動性問題的措施。

錦州銀行和中國信達週五沒有立即回覆彭博的置評請求，中國工商銀行和中國長城的代表不予置評。

錦州銀行同業存單殖利率週五最高達 5.5%，而中債估值為 3%。

因延遲刊發 2018 年度業績，錦州銀行香港上市股票自 4 月起停牌至今，該行 5 月公佈，安永辭任該行核數師，理由是在審計其年報期間發現有跡象顯示，該行發放的某些機構貸款實際用途與信貸文件中所述不一致。

錦州銀行於 1997 年在遼寧省成立，根據彭博彙總的數據，截至 2018 年 6 月，該行擁有總資產 1130 億美元，存款總額 530 億美元。

該行 2015 年 12 月在香港上市，迄今上漲約 50%。

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