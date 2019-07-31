iPhone銷售展望不明,陸供應鏈股價好壞各半

蘋果公布最新 2019 會計年度第三季財報內容顯示，不論在營收與純益方面均優於市場預期。不過蘋果供應鏈卻很難樂很的起來，主要在於 iPhone 營收占總營收下滑至 48%，是 2012 年以來首度處在 50% 之下。而換來就是市場對於蘋果手機銷售量的展望看法趨於保守。

對於蘋果手機業務的疲軟，有分析師認為主要是用戶的換機週期延長及中國手機品牌的衝擊有關。Bernstein 分析師 Toni Sacconaghi 表示，蘋果的換機週期已從約 3 年一次變為約 4 年一次。

此外蘋果在電話會議中也沒有公布目前仍在使用中的蘋果設備總量，在 1 月時蘋果公布是 14 億台，其中 9 億為 iPhone。

而蘋果公布財報後，今 (31) 日在中國上市的 52 檔蘋果相關類股表現中，有 25 檔上漲，25 檔下跌，表現平平。

圖片: 東方財富網, 德賽電池日線走勢

截至上午 11:30 止，漲幅最高為電池供應商 - 德賽電池，漲幅 5.3%；濾光片大廠 - 水晶光電上漲 3.1%；軟板供應商 - 東山精密上漲 2.9%；封測大廠 - 長電科技上漲 2.8%；手機玻璃製造廠 - 藍思科技上漲 2.1%；電池供應商 - 欣旺達上漲 1.7%；鏡頭模組、觸控面板大廠 - 歐菲光上漲 0.6%。

圖片: 東方財富網, 正業科技日線走勢

至於跌幅最重的則是機器設備大廠 - 正業科技，股價下挫 3.1%；組裝代工廠 - 立訊精密下滑 0.1%；電聲元件廠 - 歌爾下跌 0.2%；SLP 供應商 - 鵬鼎控股下滑 0.1%；面板大廠 - 京東方下挫 1.7%；電子零組件廠 - 比亞迪電子下跌 1.9%。

蘋果執行長庫克表示，儘管出現美中貿易緊張的局勢，但蘋果在大中華區表現仍有明顯改善，因此推動第三季業績超出預期。

庫克稱，「大中華地區非 iPhone 收入年增 17%，蘋果除了 iPhone 之外的所有品項都出現成長。」

整體來看，蘋果第三季在大中華地區的營收年減 4%，達 91.57 億美元，而第二季營收下滑幅度則是高達 22%。而蘋果在大中華地區業務止跌的主要因素在舊機換新機與分期付款政策出現成效。

不過，根據 Canalys 的數據顯示，第二季蘋果在中國的市場比重從 6.4% 下降到 5.8%，其中原因之一是其競爭對手華為的智慧手機市占再度擴大。

不過該數據也反映，蘋果在中國市占下滑的幅度小於小米、OPPO 和 VIVO 等其它中國品牌廠，顯示 iPhone 在價格上的調整將能維持 iPhone 在中國的銷售保持一定的水準。

