BMW聯手騰訊 在中國開設自駕車運算中心

隨著自駕車議題不斷發酵，不少汽車大廠積極投入相關的開發，或是聯手合作科技公司進行相關的研發。據報導，德國汽車製造商寶馬 (BMW) 和中國線上遊戲巨頭騰訊 (0700-HK) 也在今日 (19 日) 宣布將聯手在中國推出一個運算中心，有助於在全球最大的汽車市場中開發自駕車。

據美國聯合市場研究機構 (Allied Market Research) 的數據顯示，自駕車市場將在 2026 年從現在的 542.3 億美元上漲至 5567 億美元。因此，不少中國科技大廠，包含騰訊、阿里巴巴等也都有意角逐。

騰訊與 BMW 合作的運算中心預計將於今年年底開始運營，將為汽車提供數據處理功能，協助半自動駕駛的技術開發，最終目標則是完全自動駕駛技術。目前兩家公司皆未透露投資金額。消息人士則表示，該運算中心將會設在天津地區。

BMW 中國地區負責人 Jochen Goller 說道，運算中心將以騰訊的雲端運算和大數據為基礎，最終開發出符合中國地區駕駛環境的自動駕駛方案。

面對全球汽車業積極拓展自駕技術，大部分企業選擇合作開發相關技術，使資源與資金能夠更有效的運用。

在月初，BMW 和戴姆勒 (Daimler) 也正式宣布將合作開發自駕車技術，並提出明確的計畫，將聯合兩家公司旗下共 1,200 名開發人員共同進行開發。BMW 和戴姆勒在一份聯合聲明中表示，該項戰略合作將主要專注於開發輔助駕駛系統技術、高速公路自動駕駛和自動停車技術的研發。兩家公司也將各自在自家品牌的汽車當中配備這些技術。

此外，雷諾 - 日產聯盟 (The Renault-Nissan Alliance) 也在先前宣布與 Waymo 達成了一項獨家的協議，將合作探索自動駕駛技術，並在法國和日本推出無人駕駛交通服務。此外，Waymo 也與飛雅特克萊斯勒汽車聯盟 (Fiat Chrysler，FCA) 建立合作關係，以發展更多樣化的業務。