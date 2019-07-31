【華冠投顧】大盤拉回有買盤、蘋果財報有貓膩

大盤趨勢》

今天指數開低走低，一度下殺到出現新低點，當時的盤勢急轉而下的時候，許多散單都紛紛丟出。不過，午後不久買盤進場，拉抬許多低基期的股票，而整理許久的類股，包括光纖、散熱也出現回補買盤。隨著大盤跌幅收歛，出現類十字線之後，強勢個股也重回多方，甚至出現創高的現象。特別是在蘋概族群身上，看的到買盤刻意維持續型斜率不墜，就是為了未來的多方線型預做準備，而長達兩周的震盪洗盤，也隨之告一段落。原則上，加權指數先前出現兩次島狀反轉以及一次多方缺口，目前為止都未曾測或跌破，多方拉回就是買點，唯獨族群會進行換手，5G 多方仍是主流，短線輪動則可留意蘋概。

類股動向》

強勢族群持續在 PCB 族群上輪動，6213 聯茂、6269 台郡漲停，不過合併案的 6153 嘉聯益下跌，雖盤中一度出現買單，但尾盤仍摜入跌停。騏遠早盤趁著買單出現的時候，先行帶學員退出觀望，由於佈局的夠低，僅小損 2% 而已。另一檔 5469 瀚宇博，也出現帶量拉回整理，預期後續仍會持續一段時間。蘋概股方面，在蘋果季報報喜之後，未來可望擴大到全族群，其中以生物辨識最值得留意，騏遠今天也把握機會進場佈局，同樣的也是現買現賺，後續成長也會持續追蹤。

華冠投顧 鍾騏遠分析師

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