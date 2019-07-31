【華冠投顧】盤後分析：FED即將開牌

劉彥良 分析師

【大盤解讀】

市場等待已久 FED 的利率決策會議，終於要在明天台北時間凌晨開牌，究境是符合市場預期降息 1 碼、優於預期降息 2 碼、還是出乎市場預料維持利率不變，都將對全球股市造成直接影響。

我認為除非 FED 降息 2 碼，否則本波漲多的美股和台股都有修正的壓力，其中台股在昨天已失守月線，今天持續向下但終場僅小跌 7 點並留有近 70 點的下影線。

台股短線上的支撐自然是今日低點 10754，但強支撐落在季線和半年線，也就是 10600~10650 左右，好加在對比今天的收盤價 10754 來看，即使台股向下但修正空間並不大。

【操作策略】

就技術面上來看，還原權息後的台股自前波低點 10227 以來波段已大漲千點之多，適度回檔反而有利延續多方行情，同時也可清洗近期增加的融資浮額。

近期走相對抗跌的族群，認為就是下一波大盤轉強向上的攻擊要角，目前看來仍以 5G 相關族群表現較強。此外投資朋友也要好好留意個股的營收和半年報，因為我認為 8 月份走的將是財報行情，所以趁大盤近期在整理的時候，就可以先作作功課準備口袋名單。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。