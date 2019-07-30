〈Fed會議〉與市場背道而馳? 古根漢：Fed該升息而非降息

隨著美國聯準會 (Fed) 週三 (31 日) 預定降息的時程接近，週二 (30 日) 知名投資機構古根漢 (Guggenheim Partners) 首席投資長 Scott Minerd 卻一反多數市場分析師立場，認為 Fed 應該要升息，而非降息，以避免最後經濟過熱而迎來更嚴重的衰退。

Minered 一反市場降息立場，於週一 (29 日) 在公司網站上發布的評論中指出：「所有政策決策者都應該在考慮再次加息，以避免產能過剩，出現經濟過熱的問題」。然而多數普遍投資人皆認為應事先採取措施，以防止經濟放緩。

市場預期 FOMC 會議將於週三 (31 日) 投票贊成降息 1 碼，而少數經濟學家表示 Fed 有可能為了獲得更大的經濟反彈，而降息 2 碼。

Fed Watch 工具 (圖片: 芝商所)

同時，聯邦基金期貨市場也直接反映出 Fed 有 73% 升息四分之一基準點的機率，而升息半個基準點則為 27%。

FOMC 目前多數委員會成員都願意考慮降息，不過有三位異議者對於 7 月份的降息會議，仍持保留態度。

堪薩斯城和波士頓 Fed 分行總裁 Esther George 和 Eric Rosengren 都反對降息政策，而聖路易斯 Fed 分行總裁 James Bullard 也與多數核心成員意見相斥，認為不應該降息超過 1 碼。

貝萊德 (BlackRock) 固定收益部門投資長 Rick Rieder 認為，越多異議者將對股市未來造成影響，他認為 Fed 降息兩碼的機率有 40%，「如果會議中出現更多異議者，那麼將會打壓未來市場，因此我認為 Fed 有超過 60% 的機率降息一碼」

FOMC 歷年會議異議者數量 (圖片: CNBC)

Minerd 的立場與眾多政策制定者和市場觀察人士的立場背道而馳。雖然目前經濟處於有史以來最長的擴張期，但通膨仍然一直低於 Fed 目標，在這波全球風險以及其他經濟體系的央行降息前景下，展望未來，經濟出現過熱現象的機率恐上升。