準備擴大美國以外農產品進口？中國8月將赴阿根廷考察豆粕壓榨

據《路透》報導，阿根廷政府和產業界官員表示，中國一支代表團將於 8 月前往阿根廷，考察豆粕壓榨企業，這是中國開放豆粕工業的關鍵一步，也顯示中國在美中貿易戰持續之下，正有意多元分散農產品進口。

中國是全球最大的豆粕消費國，主要是用於養豬。阿根廷是全球最大豆粕出口國，多年來一直試圖打入中國市場，但在中國保護國內豆粕產業下，不願開放此一市場。

穀物貿易商稱，全球貿易不確定性，增強了阿根廷的優勢，促使中國擴大豆粕進口選擇範圍。

豆粕是黃豆提取豆油後，所得到的一種副產品，通常用於生豬的飼料，做為蛋白質補充，同時也用於食品加工等領域。中國雖向阿根廷採購大量黃豆，但不包括豆粕。

阿根廷農業辦公室主任 Santiago del Solar 表示，即將迎接中國官員的到訪，這也會是達成向中國出口豆粕目標的重要過程。

阿根廷穀物出口商協會 CIARA-CEC 總裁 Gustavo Idigoras 指出，20 年多年來，阿根廷一直努力爭取進入中國市場，這是中國貿易官員首度專門到阿根廷，討論豆粕交易事宜。

他補充說，中國海關檢查人員將於 8 月 18 日抵達，進行為期 2 週的訪問。北京方面未證實此一消息。

美中官員週二起進行新一輪貿易談判，市場對本輪協商並不抱期待。川普週二抱怨，中國並未遵守承諾，向美國購買更多農產品，「這是中國的問題，他們就是說話不算話」。他指責，中國想拖到大選後再談，但如果他贏了，協議條件會更差，或者根本沒有協議。

自從 1 年多前，在貿易戰局勢下，中國對美國黃豆加徵 25% 關稅之後，由美國進口的黃豆數量大減，至 11 年以來新低。

不過據官媒新華社週日報導， 7 月 19 日以來有數百萬噸黃豆正運往中國，美國農業部數據則顯示，在 G20 後未見新的採購訂單。