道瓊開盤跌逾百點！川普怒：中國未履行農產採購承諾

美中貿易代表今 (30 日) 日於上海重啟貿易談判，美國總統川普週二 (30) 砲轟中國未履行農產採購承諾，引發美中貿易緊張情升溫，道瓊週二開盤應聲下挫逾百點。

道瓊週二開盤應聲下挫逾百點 (圖片：investing)

上週五 (26 日) 川普就表示，中國可能想等到明年大選後才達成協議，週二 (30 日) 美中貿易復談首日，川普再次抨擊中國。

川普週二接連推文指責：「中國 (經濟) 非常糟糕，是 27 年以來最糟，他們本應現在就開始採購美國農產品，但沒有跡象表明他們正這麼做，這就是中國無法解決的問題。過去三年美國經濟規模遠遠超過中國。」

川普稱：「美國貿易代表團現正在和中國談判，但他們總是為了自己的利益而改變協議。他們也許應該等到美國大選結束，看看我們能不能找到一個像瞌睡喬 (拜登) 那樣的民主黨員，然後中國就可以像過去 30 年那樣，繼續剽竊美國 (機密)，甚至比以前更大更好。」

川普警告：「然而，中國等待 (美大選後再達成協議) 的問題是，如果我贏了，中國得到的協議條件，將比現在談判的要艱難得多，或者根本沒有協議。」

這已經不是第一次川普對中國嗆聲，5 月 12 日川普就曾對中方喊話，2020 他連任後，美中貿易協議條件將會更糟！

儘管川普指控中國沒有兌現採承諾，中國卻堅稱已購買美國農產品。

《新華社》近期報導，美國 7 月 19 日以來有數百萬噸黃豆正運往中國，美國 5 月黃豆出口增加 7.27 億美元，今年迄今為止增長 7%。

美中貿易代表今 (30 日) 日於上海重啟貿易談判，為期兩天，儘管雙方都淡化達成重大協議的期待，但上海舉辦貿易會談頗具象徵意義。

1972 年美國和中國簽署的《上海公報》就是在上海簽訂，而《上海公報》緩和美中當時的緊張關係，如今川普的連番指責卻帶來了本輪談判的陰影。