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道瓊開盤跌逾百點！川普怒：中國未履行農產採購承諾

美國總統川普週二 (30) 砲轟中國未履行農產採購承諾 (圖片：AFP)
美國總統川普週二 (30) 砲轟中國未履行農產採購承諾 (圖片：AFP)

美中貿易代表今 (30 日) 日於上海重啟貿易談判，美國總統川普週二 (30) 砲轟中國未履行農產採購承諾，引發美中貿易緊張情升溫，道瓊週二開盤應聲下挫逾百點。

道瓊週二開盤應聲下挫逾百點 (圖片：investing)
道瓊週二開盤應聲下挫逾百點 (圖片：investing)

上週五 (26 日) 川普就表示，中國可能想等到明年大選後才達成協議，週二 (30 日) 美中貿易復談首日，川普再次抨擊中國。

川普週二接連推文指責：「中國 (經濟) 非常糟糕，是 27 年以來最糟，他們本應現在就開始採購美國農產品，但沒有跡象表明他們正這麼做，這就是中國無法解決的問題。過去三年美國經濟規模遠遠超過中國。」

川普稱：「美國貿易代表團現正在和中國談判，但他們總是為了自己的利益而改變協議。他們也許應該等到美國大選結束，看看我們能不能找到一個像瞌睡喬 (拜登) 那樣的民主黨員，然後中國就可以像過去 30 年那樣，繼續剽竊美國 (機密)，甚至比以前更大更好。」

川普警告：「然而，中國等待 (美大選後再達成協議) 的問題是，如果我贏了，中國得到的協議條件，將比現在談判的要艱難得多，或者根本沒有協議。」

這已經不是第一次川普對中國嗆聲，5 月 12 日川普就曾對中方喊話，2020 他連任後，美中貿易協議條件將會更糟！

儘管川普指控中國沒有兌現採承諾，中國卻堅稱已購買美國農產品。

新華社》近期報導，美國 7 月 19 日以來有數百萬噸黃豆正運往中國，美國 5 月黃豆出口增加 7.27 億美元，今年迄今為止增長 7%。

美中貿易代表今 (30 日) 日於上海重啟貿易談判，為期兩天，儘管雙方都淡化達成重大協議的期待，但上海舉辦貿易會談頗具象徵意義。

1972 年美國和中國簽署的《上海公報》就是在上海簽訂，而《上海公報》緩和美中當時的緊張關係，如今川普的連番指責卻帶來了本輪談判的陰影。

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