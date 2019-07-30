抗爭導致資金撤港？星展CEO：除非大規模政權轉換

隨著香港反送中運動持續，市場傳出大量資金可能從香港撤出，轉移至新加坡，進而衝擊香港經濟。新加坡星展銀行 (DBS) 執行長 Piyush Gupta 認為，這樣的說法過於誇大，並表示這類資金流動量相當低，除非發生巨大的政權轉換，否則不會出現大量資金轉移。

Gupta 受訪表示，絕不會希望看到大量資金自香港轉移至新加坡。就過去經驗來看，除非國家發生如政權轉移的劇變，否則不會產生此現象，尤其這類事情對香港來說更不可能發生。因此認為，新加坡將受益於香港抗爭的說法過於誇大。

近年來，許多新加坡銀行包含星展陸續在香港進行業務擴張。根據星展銀行周一 (29 日) 發布的最新營收報告，該銀行 4-6 月的淨利約有 24% 是由香港業務所貢獻。

Gupta 認為香港的抗爭並未影響到該銀行的運作，不過他也表示，若國家持續處於政治不確定，可能會傷害到消費者及企業信心，這對銀行來說不是好事。

隨著 Fed 於本週降息的呼聲越來越高，Gupta 表示，該銀行向借款人收取的利息以及支付給存款者的利息，兩者間的利差將縮小，淨利息收益率 (NIM) 可能在未來幾個月內略為走低，影響獲利能力。

受惠於新加坡、香港利率皆上升，星展銀行周一公布的盈利超越分析師預期，第 2 季淨利年增 17%，來到 10.6 億新加坡元 (約 10.2 億美元)。