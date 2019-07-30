川普再批聯準會並下指導棋 「小幅降息是不夠的」

搶在聯準會開會前，美國總統川普週一 (29 日) 於推特再次激烈抨擊 Fed，稱他們在因應歐洲及中國的寬鬆上無所做為，本週「小幅降息是不夠的」。

本週聯準會將宣布降息基本上已無懸念，對市場來說，他們預期不僅本週會降息，還會一直降。金融交換市場顯示，交易員認為在明年 1 月前會有 3 次降息，每次 25 個基點。

川普多文再批聯準會

川普週一連發推文抨擊聯準會，稱聯準會已經「下錯了所有棋」，「小幅降息是不夠的，但無論如何我們都會贏！」

川普推特

川普批評，歐盟及中國進一步降息並注入流動性，讓製造業商品銷售起產品來要容易得多。與此同時，在通膨率極低的情況下，聯準會卻什麼也不做。

經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 證實，上週二川普召集內閣官員及高級經濟顧問後，決定不干預美國貨幣。川普政府財經官員中，庫德洛長期主張強勢美元，財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 反對干預貨幣。

有可能「鷹派」降息？

儘管有關美國經濟的數據普遍穩定，但政策制定者表示，他們正在監測全球經濟增長放緩與貿易緊張局勢升級的風險。

歐洲央行總裁德拉吉 (Mario Draghi) 上週表示，歐洲央行將在今年恢復寬鬆政策，因為歐元區的經濟前景「愈來愈糟」。

聯準會將在美國東部時間週三 (31 日) 下午 2 點公布利率決策，投資人普遍預期，央行將自 2008 年之後首度降息，調降 25 個基點。會後將召開記者會，投資人也關注進一步線索。

德意志銀行美國利率策略師 Steven Zeng 認為，如果鮑爾強調下行風險，如美中貿易戰或全球經濟疲軟，市場可能預期第 4 次降息來得更快。相反地，要是鮑爾認為，進一步降息還要看數據，那麼即使本週下調 1 碼，仍會被解讀為「鷹派」降息。