美中復談首日 中國砲轟：香港抗爭事件 美方是幕後黑手

美中貿易代表週二 (30 日) 於上海重啟貿易談判，中國外交部在例行記者會上嚴詞砲轟美國，指控美國是幕後黑手，操控香港抗爭事件。此番言論引發美中貿易緊張局勢急速升溫。

香港反送中的風波未平之際，美國國務卿蓬佩奧 (Mike Pompeo) 週一 (29 日) 對香港抗爭事件回應：「我希望中國做出正確的事情，尊重涉及香港的協議。」外交部發言人華春瑩週二表示，香港抗爭事件是美方的「作品」。

華春瑩稱：「蓬佩奧顯然沒有擺正自己的位置，恐還認為自己是 CIA 負責人，他可能會認為香港近期的暴力活動是合理的，因為大家可能也都知道，這畢竟是美方的一個作品。」

華春瑩指責：美國欠世界一個交代。(圖片：AFP)

華春瑩指責，香港暴力遊行示威中出現了不少美國人的面孔，甚至一度還出現了一些美國國旗。香港反送中事件，美國欠世界一個交代，究竟美國扮演了一個什麼樣的角色？

華春瑩警告美國：「玩火者必自焚，歷史上這類教訓是很多的，我們奉勸美方儘早放手，停止玩火中取栗的危險遊戲。」

美國駐港總領事館發言人 Harvey Sernovitz 表示，香港越演越烈的示威遊行，反映香港人民逐漸被侵蝕自治的擔憂情緒。

外媒評論道，長期以來，中國政府一直將香港及其他地區動亂，歸咎於外國勢力的介入，最明顯的箭靶就是美國與英國。