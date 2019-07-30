〈胡定華追思會〉多名產業大老到場致意 副總統陳建仁頒發總統褒揚令

半導體大老、前旺宏 (2337-TW) 董事長胡定華日前辭世，今 (30) 日舉行追思會，許多產業界大老均到場致意，副總統陳建仁也在會中頒發總統褒揚令，肯定胡定華一生對半導體產業貢獻卓著。

胡定華追思會今日在旺宏竹科總部舉行，包括台積電 (2330-TW) 前副董曾繁城、台積電總裁魏哲家、宏碁 (2353-TW) 集團創辦人施振榮、聯電 (2303-TW) 榮譽副董事長宣明智、旺宏董事長吳敏求、合勤投控 (3704-TW) 董事長朱順一、台達電 (2308-TW) 創辦人鄭崇華及董事長海英俊等多名產業界大老，皆到場致意。

追思會由國際知名小提琴家蘇顯達領軍的台北愛樂管弦樂團演奏拉開序幕，包括科技部長陳良基、工研院董事長李世光、施振榮、宣明智、吳敏求、朱順一、前清大校長劉炯朗、潘文淵文教基金會董事長史欽泰等 12 名產官學界人士，均上台致詞，感念胡定華對半導體業的貢獻，或細數過去與胡定華相處的點滴。

副總統陳建仁也在會中頒發總統褒揚令，肯定胡定華一生致力於推動台灣電子、資訊、半導體工業技術的研究開發、技術創新、經營管理暨風險性創業投資領域發展，成功推動台灣半導體產業成為世界頂尖的基地，貢獻卓著。褒揚令由胡定華兒子胡庭禎代表受獎。

治喪委員會並在追思會場用心佈置「定邦興業 智者風華」時光走廊及製作影片，回顧胡定華先生於交大、工研院、旺宏及在創業投資領域精彩的一生。旺宏同仁更親手摺了 2500 支紙鶴佈置於會場，表達對前董事長的思念。胡定華於今年 7 月 11 日因心肌梗塞辭世，享壽 78 歲。