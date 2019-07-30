〈胡定華追思會〉從身上學到三點 吳敏求：他的遠見台灣很少人能比得上

半導體大老、前旺宏 (2337-TW) 董事長胡定華日前辭世，追思會今 (30) 日在旺宏總部舉行，旺宏董事長吳敏求致詞時表示，從胡定華身上學到誠實、紀律與遠見，而他的遠見，在台灣很少人能比得上，對科技業帶來的影響也非常大。

吳敏求表示，雖然自己與胡定華僅相差 6 歲，但一直尊稱他為老師，從胡定華身上學到誠實、紀律與遠見，在科技業誠實尤其重要，而紀律在生產、研發上很重要，若忽略小細節，可能使許多長期投資因此功虧一簣。

至於遠見，吳敏求認為，很多科技公司都缺乏真正的遠見，旺宏在經營上秉持胡定華的精神，做得非常好，目前旺宏投資的東西，短期內不會有任何收穫，但胡定華想替台灣做一些新東西，因此旺宏願意先做投資、研發，過幾年就可見到許多有趣的新產品出現。

吳敏求舉例，十幾年前，台灣 PC 產業非常蓬勃，胡定華與宏碁 (2353-TW) 集團創辦人施振榮盼能共同將台灣 PC 發展，推升到下一個層次，當時，美國有家做英特爾 CPU 專案的公司，經營不善欲出售，胡定華想以台灣公司的名義，買下那家美國公司。

吳敏求說，中途遭到另一家台廠攔截，最後未能妥善經營，導致台灣失去發展 CPU 產業的契機，若當時能成功發展國內 CPU 產業，台灣的 PC 產業將與現在大不相同。

吳敏求強調，胡定華的是有遠見的人，他的遠見，在台灣很少人能比得上，對科技業帶來的影響也非常大。