瀚宇博德將參與私募及換股 取得嘉聯益24%股權 躍升成最大股東

華新 (1605-TW) 集團 PCB 廠瀚宇博德 (5469-TW) 及軟板廠嘉聯益 (6153-TW) ，今 (30) 日同步召開董事會敲定雙方合作案，瀚宇博德將參與私募及換股方式，取得嘉聯益 24% 股權，一躍成為嘉聯益單一最大股東，全案預估最快 10 月底完成。

嘉聯益股本將由 41.3 億元增加到 54 億元，股本膨脹 30.75%，其中瀚宇博德持有 24% 股權，屆時，瀚宇博德將依權益法認列嘉聯益獲利。

瀚宇博德預計以 24.38 億元現金認購嘉聯益私募股權，認購價每股 28 元，認購嘉聯益增資後 16% 股權，並用股權交換方式取得嘉聯益 8% 股權，換股比例 1 股瀚宇博德換 1.36 股的嘉聯益；瀚宇博德將增加 3.2 億元的股本，股本也因此增加到 49 億元。

瀚宇博德購併 PCB 同業具十足經驗，目前華新旗下 PCB 及 EMS 廠精成科 (6191-TW) ，就是自寶成 (9904-TW) 手中所取得經營權，同時瀚宇博德本身連同精成科，有高達每月 1100 萬平方呎的產能，且仍在擴張之中。。

對於全球行動通訊走向 5G 世代，瀚宇博德發言人李坤堂指出，此投資案將整合雙方資源並擴大市場布局，爭取包括 5G 的消費者端的應用的訂單。