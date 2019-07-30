【華冠投顧】市場靜待Fed利率決議!台股走勢內文分享!

◆武傑關注個股: 4994 傳奇、4401 東隆興、6552 易華電、6168 宏齊、2461 光群雷

◆台股盤勢分析: 完美達陣

在美國費城半導體的反彈下，台股早盤上漲 + 24 點開出，在小幅拉高後，獲利賣壓開始殺出；受到生技類股的領跌下，指數開高走低，終場下跌 - 54 點作收，收在 10830 點，成交量 1304 億。

上星期給台股的功課…『回測月線』，今天在中、小型股的領跌下『完美達陣』!! 只是在『回測月線』後，有投資朋友問：『跌完了嗎??』。外資今天轉賣為買，小幅買超台股 + 23 億；但是加權指數卻出現開高走低，下跌 - 54 點作收，顯然內資操作跟外資明顯不同調。這樣的變化，對台股不是一件好事；延續我們上周的規劃… FED 決策前夕，外資不會有積極的買盤，再加上內資不會幫外資抬轎，所以本周盤勢偏弱是正常的情況。

但是現在… 生技股開盤領跌，人氣股 1795 美時，開始不到半小時殺到跌停板；散熱人氣股 3017 奇鋐重挫跌停。顯示目前台股最大買盤…『內資』，也開始出現人氣退潮。星期四零晨，FED 的利率決策即將開牌；所以明天的台股預估也不會有太大的變化，等到星期四過後，就要觀查外資買盤是否有回籠跡象，投資人短線追價必需提高風險意識。

◆今天盤面上個股:

◇強勢的個股有:

6191 精成科、5215 科嘉 KY、2387 精元、3004 豐達科、2228 劍麟、6146 耕興、2316 楠梓電… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

◇弱勢股方面:

6472 保瑞、4414 如興、3527 聚積、3454 晶睿、6158 禾昌、3041 揚智、4953 緯軟、1795 美時… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

