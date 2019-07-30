【華冠投顧】國巨，啟動按扭了！上方一片天，將繼續往上飛！？

繼 5 月初最後一次的磋商，相隔近三個月之後的今天，新一輪的中、美貿易談判今日展開；雙方代表在上海，進行為期二天的經貿磋商。此趟談判將地點改在上海，或許是中國希望藉以淡化政治色彩吧！因上海是經貿中心，而北京是政治中心。先前一直都在北京舉行，換個地點也換個氣氛，或許會有個突破性的進展也不一定。

而各方對於此次的談判寄望不高，只求雙方能展現善意，就已算是圓滿達成任務了！目前美國要求的是，希望中國加強保護智財權、放棄補貼等等措施，而中方則是希望，美國立刻取消所有加徵的關稅；接著就看雙方如何的拉鋸了？

本周另一焦點置於，美國聯邦公開市場理事會 (FOMC) 的利率決議上，日期訂在 08/01，臺北時間 02：00。國際貿易問題不斷，加上通膨率也仍維持在低水位，美國經濟未來將面臨的風險不斷提升之下，多數經濟學家預期，本次的利率決議將會降息一碼。

而週一，川普再度推文抨擊 Fed，中國與歐盟持續的降息，使得他們的產品銷售更容易，而我們現在的通膨率這麼低，Fed? 什麼都沒做，實在是很差。這話已經說過無數次，根本是一直在老調重彈。而二天之後的利率決議，是否會讓川普如願以償呢？大家就拭目以待吧！

大盤依據 07/25 之述『台股近期來到上方反壓之後，目前位居高位區整理，未來一周可觀測下方 10840-10777 支撐區力道之強弱。』而今日最低來到 10827，果真進入該區間，後續有再次往上推升之機。但台股目前的水位又來到五月初的起跌區，上方反壓仍不容小覷。

我們持續關注的 2327 國巨，在形成一個『頭肩底』之後，今日果真往上噴出，越過頸線。另外 2317 鴻海，在除息之後持續橫向整理了三天，今日往下再壓抑了一段，往我們上周預期之下方目標區漸漸逼近，後市之推演軌跡，見下圖。

◆近期熱門標的股評析、推演：

◇2327 國巨：



◇2317 鴻海：



◇加權指數：



作者：華冠投顧 葉良超 分析師

