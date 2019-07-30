【日盛投顧】盤後分析－指數失守月線 上檔賣壓浮現



◆盤勢分析

1. 週二台股開高走低，相較其他亞股弱勢，聯準會利率決議前夕，呈現調節賣壓，先前強勢族群如網通、散熱、光學元件等，紛紛擴大跌幅，影響指數下跌 54.83 點，跌幅 0.50%，收在 10,830.90 點，成交金額為 1305.55 億元。三大法人合計買超 19.84 億元，外資買超 23.95 億元、投信賣超 6.05 億元、自營商買超 1.94 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：價跌量增，背離走勢，回檔需量縮表現。

（2）均線：下檔支撐為季線 (約 10667 點) 附近，壓力為 11000 點附近。

（3）技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值（47）低於 50，短線整理格局。

3. 櫃買指數跌幅 1.38%，收在 140.80 點，相較加權指數弱勢。支撐為季線 (約 137 點) 附近，壓力為約 143 點，KD 指標反轉向下，9 日 K 值（63）高於 50，短線進入整理。

4. 觀盤重點：上檔賣壓湧現，指數失守月線，後勢股市波動恐加劇，市場觀望接下來聯準會動向，台股選股方向可留意半導體、運動休閒、PCB、高殖利率等。

◆半導體、PCB、運動休閒、高殖利率、跌深族群逆勢而上

1.PCB：5G 及行動裝置需求提振，族群個股輪漲表現，如 4927 泰鼎 - KY、8039 台虹、6191 精成科、2316 楠梓電等股價逆勢收紅。其餘個股如 6213 聯茂、2383 台光電、6274 台燿、4958 臻鼎 - KY、ABF 載板 3037 欣興、8046 南電等力守月線支撐。

2. 半導體：晶圓代工 2330 台積電、2303 聯電、IC 設計 2454 聯發科、記憶體 2408 南亞科、IC 封測 2449 京元電、3711 日月光投控等大型權值電子股有穩盤表現。

3. 高殖利率：1101 台泥、2886 兆豐金、2548 華固、5534 長虹等殖利率逾 5%，股價相對抗跌。

4. 運動休閒：運動需求產業旺，加上 2020 東京奧運，高爾夫 6670 復盛應用、8928 鉅明股價漲逾 1.5%，其餘運動休閒相關個股如製鞋 9802 鈺齊 - KY、9910 豐泰、9938 百和、9904 寶成、運動器材 1515 力山、1736 喬山、休閒車 5288 豐祥 - KY、電動自行車 9921 巨大、9914 美利達等皆可留意。

5. 跌深反彈：塑化族群 2Q 表現疲弱，股價修正後，呈現抗跌，如 1309 台達化、1308 亞聚、1313 聯成、1301 台塑、1314 中石化等。被動元件類股，今日股價表現逆勢揚升，如 2327 國巨、6173 信昌電、6449 鈺邦、6127 九豪等。

6. 太陽能：6244 茂迪營運體質持續改善，股價連二日直奔漲停，帶動相關個股 4934 太極、3686 達能等表現抗跌，但太陽能產業仍未見明顯好轉，短線題材視之。

