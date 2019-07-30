美國商業投資疲軟 大摩：聯準會可能降息2碼因應

儘管美國聯準會本週降息 1 碼已成共識，但仍有頂尖經濟學家相信，聯準會將下調利率 2 碼，以回應當前經濟情勢。

Morgan Stanley(摩根士丹利) 經濟學家 Chetan Ahya 表示，由於美國商業投資疲軟，他預計本週聯準會降息 50 個基點。

美國商務部上週發布的報告顯示，美國商業投資在第 2 季下降了 5.5%，預計此一數據將成為聯準會利率判斷的參考。

Ahya 指出，疲弱的商業投資可能會使聯準會的利率決策更為激進，全球經濟放緩的結果，將進一步顯示在企業資本支出上。因此，如果聯準會真的想先發制人，那麼他們將降息 2 碼。

如果聯準會真的降息不只 1 碼，也許川普的批評聲也會減弱一些。川普在週一推特上再批聯準會，並強調，「小幅降息是不夠的」。

Ahya 表示，企業在做出投資決策時，會關注全球經濟放緩情況，而聯準會也會把這一因素列入利率決策考慮。在經濟上，就業市場與零售銷售是落後指標，領先指標是資本支出及企業獲利能力，而這部分已經在惡化。

Ahya 對全球經濟成長也偏向憂心，他早前表示，由於貿易政策不確定性尚未消除，對全球成長前景的影響變得越來越明顯。儘管全球降息，但不確定性上升帶來的阻力，仍將拖累宏觀前景。

根據芝加哥商品交易所的 FedWatch 工具，交易員預計聯準會降息 1 碼的機率是 76%，降息 2 碼的機率為 24%。