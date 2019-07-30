日經：2/3製造業獲利衰退、金融風暴後最差水準！

根據《日本經濟新聞》30 日報導，在截至昨 (29) 日為止，已發表最新一季財報的日本上市企業中，每 3 家製造業就有 2 家出現最終減益的情形。這樣的影響範圍，也和金融風暴發生後的 2009 年相當。

在貿易戰的影響下，造成中國景氣放緩。日本電機、機械、汽車等業界的業績惡化，在歐美市場的汽車銷售也出現大幅下滑。由於日本製造業占了上市企業約 6 成的獲利，業績若出現長期低迷，也恐為日本景氣帶來影響。

日本經濟新聞社統計了 151 家於 3 月實施年度決算企業 (不含金融及新興產業)，在最新一季 (4 – 6 月) 的合併業績。製造業的 68%(53 家)，純益表現遜於去年同期，是自 2009 年 4 – 6 月的 73% 以來，在同季所出現的最差水準。而在非製造業方面，有 58% 的上市公司確保了最終增益。以所有上市公司的整體表現來看，有 44% 出現增益，55% 出現減益。

而若以金額來看，對於整體企業業績也可能帶來較大影響。由於製造業在利益上的占比較高，在截至 29 日時的統計，有 29% 的企業出現減益。另外像是利益規模龐大的豐田汽車 (7203-JP) 及軟銀集團 SBG(9984-JP)，即將在 8 月 2 日與 7 日公布財報，屆時的財報數字也都將給這回的統計帶來影響。

此外，中國景氣放緩也帶來了極大影響。發那科 (6954-JP) 在最新一季財報中，純益減少了 48%，連續 4 季出現減益，也是近 6 年來最差的收益水準。該公司的山口賢治社長表示中國市場「在美中摩擦升溫下，客戶觀望的態度轉強」，主力的工廠自動化 (FA) 設備銷量下滑。

生產大型建設機具的 KOMATSU(6301-JP)，在中國與亞洲市場的銷售額各減少了 3 成，出現 25% 的減益。亞洲國家相繼舉行大型選舉，在公共工程出現了停滯的現象，還有中國的景氣放緩，也似乎都造成了一定的影響。日本精工 (NSK)(6471-JP) 在工具機所使用的零件銷售下滑，純益減半。感測器大廠的基恩斯 (KEYENCE)(6861-JP) 也出現了 9 年來的首度減益。

日經：2/3 製造業獲利衰退、金融風暴後最差水準！(圖片：AFP)

此外，在歐美市場的收益環境也出現惡化。川普的減稅效應，對美國景氣的支撐效果逐漸失效。而英國脫歐，也為歐盟帶來了許多的不確定因素。日產汽車 (7201-JP) 在美國的銷量下滑，三菱汽車 (7211-JP) 則是因為歐元走軟，兩家公司的純益各減少了 7 – 9 成不等。

反觀將重點放在日本國內市場的非製造業，大多維持著穩健的獲利。關西電力 (9503-JP) 由於燃料價格下滑，出現 7 成的增益。野村總合研究所在改善企業生產性的系統銷售增加，有 3 成的增益。

不過以製造業為主的經營者們，在態度上都更加的慎重。對於中國的前景，日立製作所 (6501-JP) 的首席財務長西山光秋認為「非常的不明朗」。發那科與 NOK(7240-JP) 也都下修了 2020 財年 (截至 3 月底) 的業績預測。目前只有 4 家公司上修年度業績預測，而進行下修的則有 16 家達 4 倍之多。