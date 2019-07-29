未來3年汽車業成長恐停滯 Bosch下修對全球汽車產量預期

汽車產業在近期承受到了極大壓力，面對經濟走緩、貿易紛爭加劇等因素，汽車銷量已出現顯著下滑，全球大型汽車零件供應商博世 (Bosch) 近 日更下修了全球汽車業展望預測，預計今年稅前息前利潤 (EBIT) 將下滑 5%，超過先前所預估的下跌 3%。

該公司執行長 Stefan Asenkerschbaumer 向媒體表示，由於除了德國福斯汽車之外幾乎全球汽車產業銷量持續下跌，博世將無法實現更高的營收成長，無法像去年一樣達到 EBIT 成長 7%。

「公司預計未來三年或更長時間內汽車產業將出現成長停滯的情況，考慮到營收成長的幅度，我們將無法重現去年的高利潤率。」Asenkerschbaumer 說道。

儘管如此，受益於電動車領域的穩步成長，博世預計，在 2025 年，電動車將為公司帶來 50 億歐元 (56 億美元) 的營收，特別是在中國市場。

Asenkerschbaumer 也表示，博世已經為超過 100 萬輛電動車提供了相關的零組件，此外，該公司也為不同製造商開發了 50 種車輛平台的動力系統，預期將在未來實現營收成長。

在去年，全世界最大汽車銷售市場中國車市出現超過 20 年來的首度萎縮，受到經濟成長放緩、中美貿易戰和各國新的排放標準影響，今年中國車市也預期更加衰弱。不少汽車製造商正努力找出解決方案，以化解產業所面臨的巨大挑戰。

福特 (F-US) 執行長哈克特 (Jim Hackett) 在先前曾表示：「這是個轉折點，由於科技正在改變當中，相關的生產和就業也呈現緊繃。」