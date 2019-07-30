歐股盤前─靜待Fed利率決議 指數期貨漲跌互見

市場靜待美國聯準會 (Fed) 利率決策，預期 Fed 將降息 1 碼，今 (30) 日歐股盤前，指數期貨漲跌互見。

台北時間週二下午 2 點 34 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.06%，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.23%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.08%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.19%。

截至發稿，上證綜指上漲 0.33%，深證成指上漲 0.44%；南韓 Kospi 指數上漲 0.57%，日經 225 指數上漲 0.43%；台股收跌 54.83 點，至 10830.90 點。

Fed 預計於台北時間 8 月 1 日凌晨 2 點，宣布利率決議；市場預期，Fed 將降息 1 碼，使聯邦資金利率區間來到 2.00% 至 2.25%。

昨日美股漲跌互見，道瓊工業指數收漲 28.9 點 (0.11%)，至 27221.35 點；標普 500 指數收跌 4.89 點 (0.16%)，至 3020.97 點；那斯達克指數收跌 36.88 點 (0.44%)，至 8293.33 點。

美國總統川普日前再度對 Fed 施壓，稱在因應歐洲、中國的貨幣寬鬆政策方面，Fed 無所作為，且「小幅降息是不夠的」。

美國貿易代表賴海哲、財政部長梅努欽日前赴上海，與中方展開新一輪貿易談判，外界普遍認為，此事具積極意義，但短期內還無法達成協議。

英國首相強森放話，除非歐盟領袖願意重談與前英國首相梅伊達成的協議，否則他不會和歐盟就英國脫歐一事展開談判。

距離英國脫歐截止日 (10 月 31 日) 剩不到 100 天，外界憂心，強森可能會讓英國走上無協議脫歐之路。