Fed降息在即 投資者該如何操作？選這5大、避那5大！

本週 Fed 將「保險式」降息，這對交易者來說似乎是板上釘釘的事，而這是 Fed 自金融危機以來，首次降息。

投資者若想利用這場已預期的降息操作一番，下述 5 大產業過去在 Fed 展開寬鬆週期時表現良好：

CNBC 分析團隊使用對沖基金分析工具 Kensho 發現，回溯 1990 以來，每一回 Fed 開啟降息週期後的頭 6 個月，表現最好的產業是材料和工業。 (Fed 展開降息週期分別在 1995 年、1998 年、2001 年、2003 年和 2007 年)

在最初降息後的 6 個月內，材料和工業平均回報率近 9%，因為週期性產業往往對降息和經濟震盪預期反應快速。

其此為消費產業，這不令人意外，因為借款成本下降後可以刺激消費，所以消費者自選產業和民生必需品產業均在此時期漲幅超過 7%。

平均而言，在首次降息後的 6 個月內，整體市場漲幅僅略多於 4%。

該避開的 5 大產業

以過往經驗而言，如果 Fed 開始降息，唯獨該避免的產業就是科技業。S&P 500 資訊科技產業甚至在央行擁抱寬鬆貨幣的時候也僅持平表現。

此外，過去降息期間，非週期性的公用事業也沒有因此獲得大量支撐，通訊服務業、健康保健業和金融產業也列在表現最差的產業名單內。

Fed 本週三下午將公布最新利率決議，儘管失業率低且 GDP 成長達 2% 以上，但投資者廣泛預期 Fed 將自 2008 年之後首次調降基準利率。