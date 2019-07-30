美國經濟飽受貿易不確定性摧殘？由財報發布會可窺知一二

幾個趨勢正在主導第 2 季財報，包括美國與其盟國之間長期貿易爭端的影響、經濟成長減速以及大型科技企業的成功。

富國證券頂級股票分析師週一 (29 日) 告訴客戶，在與高層主管召開的電話會議中常見的共同主題，是對美中貿易戰的頻繁警告。

分析師 Christopher Harvey 寫道，「財報季正在描繪一個飽受貿易不確定性摧殘的經濟形勢，但在消費者驅動的低調步步為營強化之下仍足以成長，」「隨著聯準會 (Fed) 更加寬鬆，以及貿易戰緩和，最近的市場走勢正顯示近期可能會出現停頓，重整旗鼓。」

由於大約近半的標準普爾 500 指數已經公布第 2 季財報，從晶片製造商博通 (AVGO-US) 到鐵路營運商 United Pacific (UNP-US) 的數十家企業，在電話會議中都討論到美中貿易關係或關稅。

雖然有些人淡化貿易的影響並向分析師保證未來的獲利預期，但像是 FedEx (FDX-US)、Genuine Parts (GPC-US) 和其他企業也描述它們如何應對更高的成本和供應鏈中斷危機。

例如，玩具製造商 Hasbro (HAS-US) 和鐵路公司 Norfolk Southern (NSC-US) 向投資人詳細說明了貿易戰如何影響它們的獲利。

Norfolk 行銷長 Alan Shaw 上週三 (24 日) 表示，「關稅不確定性仍然是一個利空，主要是在製造業部門，」「管道產業預計將繼續對液化天然氣的運輸產生負面影響，而鋼鐵市場將因需求疲軟、關稅影響和商品價格低而處於不利地位。」

Hasbro 財務長 Deborah Thomas 於 23 日表示，「中國將繼續成為我們全球供應網路的重要組成部分。去年，我們在美國銷售的產品中有 67% 來自中國，我們相信到 2020 年底時可以降到約 50%。我們已經作好準備去應對可能發生的關稅問題，但仍然認為它們短期內會對我們的業務和消費者產生極大的破壞力。」

美國和中國官員本週將在上海召開會議，希望能夠達成貿易協議並結束長達一年的爭執。雖然投資人對面對面討論感到樂觀，但接近談判的人士警告，自今年春季以來，達成全面協議的可能性已經減弱。

其他人對它們的財報電話會議更為樂觀，這些公司告訴分析師和投資人它們是如何與貿易動盪隔絕，或者如何設法將關稅轉嫁給消費者。

Genuine Parts 財務長 Carol Yancey 在 18 日表示，「2019 年以來，定價環境相對上一直在上漲。在汽車產業，價格上漲主要反映了關稅的影響，而工業和商業產品則是源自總體通膨上揚，像是原材料價格、商品價格和供應商運費等領域。」

她說，「到目前為止，我們已經成功地將價格上漲轉嫁給客戶，以保護我們的整體毛利率，因此我們仍然認為目前的通膨水平對我們的業績有利。」

但並非所有 Harvey 描述的趨勢都不好，美國經濟雖然成長速度較慢但仍在繼續成長，大型科技企業的業績穩健，金融公司繼續強調信貸質量。

Harvey 寫道，「我們希望聽到市場更多有關潛在『融漲』的討論，」「我們認為 Fed 為一個僅略受打擊的經濟體進一步寬鬆是種強有力的刺激，對這個似乎並未高度槓桿或『冒進』的投資者基礎也提供助益。」