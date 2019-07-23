星巴克入股科技公司 將攻「一站式服務」

星巴克 (SBUX-US) 週一 (22 日) 表示，公司將收購一家數位科技公司的股份，以提升星巴克在全球提供手機線上訂購服務與增加付款方式，將星巴克數位化的轉型模式再度升級。

星巴克將入股的科技公司名為：Brightloom 成立於 2015 年，原名為 Eatsa，曾以無人餐廳轟動一時。在餐飲科技技術見長。

星巴克執行長 Kevin Johnson 表示，這項合作，將可以推動更廣泛的創新機會，將客戶實體店面的經驗，擴展並連結到數位消費模式上。

Kevin Johnson 也強調，在數位化消費的推動後，客戶對於星巴克的忠誠度與消費頻率都明顯上升。因此，星巴克非常樂見這項合作，認為更加創新的應用科技，將可以提升整體顧客的消費經驗。

Brightloom 執行長 Adam Brotman 認為，這項合作，將可以使 Brightloom 擁有的餐飲技術與星巴克的數位飛輪技術結合，為星巴克提供「一站式服務」：包括手機下單、支付、訂單管理、個人化服務等，同時簡化整體訂購的流程。

星巴克擁有的「數位飛輪技術」（Digital Flywheel technology) 能通過人工智慧技術，準確的搜集並分析每位會員的消費習慣與愛好，同時，利用歷史數據整合，配合當日氣候等，向會員推薦適合的飲料。

這項最新的交易顯示，大型餐飲連鎖企業尋求投資科技公司的趨勢，因數位化的訂購與付款，在餐飲業的激勵競爭中越來越重要。今年，麥當勞也宣布收購一家 Dynamic Yield 科技公司，去年，必勝客也收購一家外賣平台服務商 QuikOrder。

星巴克預期在 7 月 25 日公布財報，分析師預期，公司的營收與每股盈餘都將上揚，著眼於公司積極擴大數位化消費、外送服務，將激勵同店銷售成長上升。