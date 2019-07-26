〈財報〉氮氣咖啡吸金? 星巴克中美市場銷售飆升 上修財測

星巴克 (SBUX-US) 於週四 (25 日) 公布截至 6 月 30 日的第三季財報，受惠於美國和中國市場大幅成長的銷售，全球同店銷售成長 6%，創下三年內最大銷售增幅，優於市場預期，星巴克上修全年營收和獲利展望，盤後股價上漲 6%。

星巴克股價走勢圖 (圖片: Investing)

星巴克 Q3 財報關鍵數據

淨營收: 68 億美元，優於市場預期的 66.85 億美元，優於去年同期的 63.1 億美元，成長了 8%

營業毛利率: 16.4%，較去年同期下滑 10%

EPS:0.78 美元，成長 26%，優於市場預期的 0.72 美元

全球同店銷售額: 增長 6% - 創 2016 年以來的最高水平，遠高於 Consensus Metrix 預期中的 4.2%。

星巴克在最新一季財報繳出漂亮成績，上調全年展望，把全年每股純益上調至 2.8 至 2.82 美元，先前預測值為 2.4 至 2.44 美元。分析師預期為 2.78 美元。

預計其全年的全球同店銷售額將增長 4% 左右，而之前星巴克預期為 3% 至 4%。

首席執行長 Kevin Johnson 在財報聲明中說道：「由於我們專注於提升兩個主要市場客戶體驗，中國和美國市場，政策包括推動新飲料產品以及和線上消費者關係互動良好，在多項行政表現中都非常出色」

氮氣冷飲吸金

在中國，星巴克線上訂購和交易量也在不斷擴大，利於本季度的銷售。

隨著今年夏天美國的氣溫上升，星巴克重新專注在氮氣冷萃等飲料上，該公司表示，「飲料創新」促進了其所有三個地區市場的銷售。

星巴克同店銷售時段速度 (圖片: 彭博)

在幾個大城市進行初步試驗後，星巴克預計將在明年擴大在美國與 Uber Eats 的合作，這項合作可能讓星巴克推動一向較緩慢午間銷售時段，但由於很多餐飲業者也都提供類似的選擇，因此競爭將非常激烈。

去年，星巴克減少了其歐洲業務，並將部分市場出售給了被許可人 Alsea SAB。

目前為止，星巴克在 2019 年的收入增長了 41%。

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